Retssagen trækker ud igen

Merete Lindstrøm Torsdag, 24. marts 2022 - 13:01

Torsdag fortsatte retssagen mod Peter Grønvold Samuelsen i Qeqqa Kredsret i Sisimiut, hvor nogle af sagens aktører deltog via tv-forbindelse fra Nuuk.

LÆS OGSÅ: Peter Grønvold Samuelsen-sag udskudt

Men endnu engang må den anklagede, tidligere direktør i KNI, gå hjem uden afklaring på, om retten finder ham skyldig i anklagerne om fem tilfælde af blufærdighedskrænkelse. Det fortæller anklager Anne Clinton til Sermitsiaq.AG.

- Der er kommet nye væsentlige oplysninger frem i sagen under en vidneforklaring i dag, som skal undersøges yderligere, inden retten kan foretage bevisvurdering i sagen, fortæller hun.

Det vides ikke, hvornår sagen genoptages

Oplysningerne betyder, at der skal indkaldes et nyt vidne og, at vidner, der tidligere har afgivet forklaring i sagen, kan blive genindkaldt efterfølgende.

Det er efter ønske fra både forsvarer og anklager, at der er indkaldt et nyt vidne, som skal hjælpe med at få fastslået nogle af de faktiske omstændigheder.

Sagen er nu udsat til et nyt endnu ikke fastsat tidspunkt, der passer både i rettens, forsvarenes og anklagerens kalender.