Retssag om fatal bådulykke begynder i Nuuk i dag

Kassaaluk Kristensen Mandag, 14. marts 2022 - 11:52

En sag om en fatal bådulykke i juli 2020 ved Nuuk skal behandles i Sermersooq Kredsret fra i dag mandag den 14. marts frem til og onsdag den 16. marts. To mænd er anklaget i sagen.

Den ene er anklaget for blandt andet uagtsomt manddrab, og for at have sejlet i alkoholpåvirket tilstand, hvor hans promille var på 1,07 på blodprøvetagning. Den tilladte promille for at sejle en båd ligger på 0,5 promille.

En promille på omkring 1,0 svækker opmærksomheden og koncentrationsevnen ifølge netdoktor.dk. Også balance- og bevægelsesevner nedsættes.

Vedkommende er endvidere anklaget for at have forvoldt skader på andre og for at have forvoldt fare for andres liv.

To år i anstalt

En 26-årige kvinde mistede livet ved bådulykken, mens flere andre personer blev slynget ud af båden da den hurtigsejlende båd ramte en isskosse ved høj fart en julinat i 2020.

Ifølge anklageskriftet kræver anklagemyndigheden, at den ene anklagede skal to år i anstaltsanbringelse for flere forhold ved søulykken, blandt andet uagtsomt manddrab.

Anklagemyndigheden kræver også en bøde på samlet 59.000 kroner og en betinget frakendelse af retten til at føre skib eller gøre tjeneste som styrmand eller maskinmester, hvor prøvetiden er på tre år.

Begge er anklaget for flere ting

Anklagemyndigheden kræver seks måneders anstaltsanbringelse samt en samlet bøde på 28.500 kroner for den anden anklagede i sagen for blandt andet overtrædelse af loven om søsikkerhed. Den anklagede havde negliceret ansvaret om at medbringe redningsveste under sejladsen.

Vedkommende er også anklaget for at have ført båden med en alkoholpromille på 1,37.

Begge er anklaget også for andre forhold som vold og trusler, spirituskørsel samt for at have jaget og nedlagt en moskus i et område, som ikke er godkendt som fangstområde, selvom de ikke har en licens til jagt.