Dødsulykke: To sigtet for uagtsomt manddrab

Søndag, 19. juli 2020 - 14:01

Natten til søndag forulykkede en hurtigtgående båd i fjorden mellem Nuuk og Sermitsiaq.

Politiet formoder, at båden ramte en isskosse med høj fart. Flere af de ombordværende endte i vandet, og en person mistede livet.

Søndag eftermiddag oplyser Grønlands Politi til Sermitsiaq.AG, at den afdøde er en ung kvinde.

I alt var syv personer ombord på den hurtigtgående båd. De øvrige seks er indlagt på sygehuset.

Uvist hvem der sejlede båden

Vagtchef Carl Sværd fortæller, at på grund af at de reddede personer er kvæstede og i choktilstand, har det ikke været muligt at fastslå, hvem der sejlede båden.

Politiet har derfor taget blodprøver fra to af de reddede personer, som vurderes at have sejlet båden. De er mistænkt for at have sejlet i spirituspåvirket tilstand.

- De to personer er sigtet for uagtsomt manddrab, for at have ført båden i spirituspåvirket tilstand og for fareforvoldelse, siger Carl Sværd.

Den videre efterforskning skal klarlægge, hvem af de to personer, der har ført båden.

Politiet blev lidt efter klokken to natten til søndag alarmeret af én af de personer, der var blevet kastet i vandet ved ulykken. Vedkommende havde formået at kravle op på en isskosse og ringe til politiet efter hjælp.