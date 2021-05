Restriktioner på forsamlinger fjernes

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 08. maj 2021 - 07:57

Fra i dag lørdag den 8. maj er der ikke længere restriktioner på, hvor mange personer, der må opholde sig i lokaler, hvortil offentligheden har adgang. Det betyder, at der ikke længere er fastlagte restriktioner på antal personer i butikker, haller og i restaurationer.

Det oplyser Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

- Der er dermed ikke længere restriktioner om, at der maksimalt må tillades adgang for 50% af det antal personer, som lokalet er godkendt til af brandmyndighederne, oplyser Selvstyret.

Øvrige krav

Øvrige krav gælder dog endnu i lokaler, der er offentligt tilgængelige. Disse krav er blandt andet, at der opsættes informationsmaterialer om god håndhygiejne, at Landslægeembedets anbefalinger overholdes, og at der så vidt muligt er vand og håndsæbe eller håndsprit tilgængelig for kunder og besøgende.

Der er dog andre krav, som ikke længere gælder.

Arrangører behøver nemlig ikke at desinficere genstande og overflader til arrangementer, hvor mere end 50 personer deltager. Også i den offentlige transport er der lempelser. Det er nemlig ikke længere krav, at transportmidler ikke må medtage flere passagerer, end der er siddepladser, lyder det.

Flere indrejsende

Det er også denne uge, at det nye Naalakkersuisut har åbnet op for flere indrejsende. Det betyder, at myndighedsflyvningerne udgår, mens Grønland kan modtage op til 600 ugentlige indrejsende. Karantæneregler og retest gælder endnu for indrejsende.