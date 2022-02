René Olsen tilbage på trænerbænken

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 07. februar 2022 - 11:42

René Olsen vender nu tilbage i en ny men alligevel velkendt rolle som træner for B-67.

Det oplyser klubben til Sermitsiaq.AG. René Olsen har før trænet holdet som han også førte til sejr ved GM i 2010.

Sidste måned opsagde fodboldforbundet KAK samarbejdet med René Olsen som landstræner med henvisning til manglende resultater. Men nu er René Olsen altså tilbage på trænerbænken.

- Det er med stor glæde, at vi kan præsenterer René Olsen som træner hos de regerende Grønlandsmestre B-67. René kommer til at træde ind i et allerede stærkt trænerteam bestående af Jimmy Holm Jensen, Loké Svane samt Vivi Fleischer, meddeles det.

Taknemmelig

René Olsen ser frem til samarbejdet med B-67.

- Jeg er tilbage i min gamle klub, som har støttet mig og været der for mig. Jeg er taknemmelig og glad for al den støtte, og det hjælper mig i forhold til at komme godt videre, siger han til Sermitsiaq.AG.

Sætter sig med nye mål

René Olsen har tidligere været træner for klubben og melder sig klar til de nye udfordringer:

- Jeg vil bare gerne arbejde med nye mål og med det, som jeg brænder for på en positiv måde, siger han.

B-67 har lavet en aftale med Futsal Gentofte, så talenter fra Nuuk-holdet har mulighed for at træne med de danske futsal mestre.