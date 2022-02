B-67 indgår samarbejde med danske futsal mestre

Nina-Vivi Møller Andersen Lørdag, 05. februar 2022 - 07:59

Talenter der træner i B-67 futsal skal træne med de danske futsal mestre. B-67 har sikret et samarbejde med Rigsfællesskabets største futsal spillere. Futsal Gentofte vil begynde at træne grønlandske talenter og udveksle trænere og B-67 kan fremover sende ungdomshold ned og spille træningskampe mod Gentoftes ungdom.

Det er den tidligere landstræner, René Olsen som blandt andet har arbejdet for at opnå et samarbejde med de danske futsal mestre.

- Vi er meget glade for at have formaliseret vores samarbejde med B-67. Vi har allerede stor glæde af at have den tidligere B-67 og landstræner Rene Olsen tilknyttet vores ligahold.

- I de senere år har vi også haft flere dygtige spillere fra Grønland i vores seniortrup, hvoraf flere har spillet i B-67. Vi ser frem til, at vi nu mere formaliseret kan hjælpe hinanden på både træner og spillersiden fremover, siger formand for Futsal Gentofte, Christian Peytz.

Futsal Gentofte er en 10 år gammel klub med ét fokus - futsal. Der er omkring 150 aktive medlemmer i klubben, og de har vundet det danske mesterskab syv af de seneste ni år (herre senior), samt deltaget flere gange i UEFA Futsal Champions League.

Klubben har vundet flere medaljer til ungdoms-DM og er regerende u17 drenge danske mestre.