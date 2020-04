Rektor: De skriftlige prøver burde gennemføres

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 17. april 2020 - 12:58

Torsdag blev det besluttet at aflyse alle afgangsprøver hos landets 10. klasser og i stedet lade årskarakteren være gældende. En beslutning, som Naalakkersuisut har truffet efter en dialog med kommunerne.

- Jeg er betænkelig ved, at det ikke har været muligt at finde en mere fleksibel løsning i stedet for at lave en total-aflysning af afgangsprøverne​, hvis vi inden længe står overfor en åbning af skolerne. Det burde være muligt at udvælge helt centrale fag og skubbe de skriftlige prøver til lidt senere indenfor rammerne af den nuværende lovgivning, siger Mikael Enggaard. ​

- Jeg vil derfor foreslå, at det genovervejes om ikke man i det mindste kan gennemføre nogle af prøverne, så eleverne også får læring i at blive eksamineret.

- De skriftlige afgangsprøver var fastsat til uge 18 ifølge uddannelsesstyrelsen.​Man kunne have overvejet om de kunne udskydes til lidt senere. Det er jo et voldsomt indgreb, at eleverne ikke får uvildige øjne på deres faglige kundskaber, fastslår GUX-rektoren.​

Forstår ikke begrundelse

Han forstår ikke begrundelsen fra​ centralt hold, der torsdag blandt andet​ argumenterede med, at:

- En gennemførelse af Folkeskolens afgangsprøver vil derfor ikke stille eleverne lige i forudsætninger og dermed bedømmelse af deres prøveresultater.

Til det udsagn siger Mikael Enggaard:

- At man ikke har gennemført den normale undervisning i to til tre uger ud af et skoleforløb på 10 år kan ikke have den store betydning ​for de skriftlige prøver i folkeskolen, for den læring er sikkert foregået løbende og i en meget lang periode. Det er vigtigt at få uvildige censor-øjne på elevernes kundskaber, så vi som aftagerinstitutioner kan få et så retvisende grundlag som muligt at optage eleverne ud fra, ​understreger GUX-rektoren, der er en af de store aftagere af den 10. klasses årgang, der efter sommeren forlader folkeskolen.