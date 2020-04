Afgangsprøver for 10. klasser aflyses

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 16. april 2020 - 15:34

Beslutningen om at aflyse afgangsprøverne for landets 10. klasser er taget i samråd med de fem kommuner og lærerforeningen IMAK.

- Eleverne vil i stedet kort før sommerferien modtage standpunktskarakter i fagene, og disse vil blive overført til afgangsbeviset som erstatning for de afsluttende prøver, oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.

Baggrunden for beslutningen er de sidste ugers skolelukning og nødundervisning samt den fortsatte skolelukning i Nuuk og fortsatte restriktioner og anbefalinger, der berører de øvrige skoler.

Elever stilles lige

Beslutningen handler blandt andet om at stille eleverne lige, idet skolerne i Nuuk har været nedlukket i længere tid end dem i resten af landet.

Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger udtaler:

- Undervisningsforholdene for eleverne har været – og er fortsat – meget forskellige. En gennemførelse af Folkeskolens afgangsprøver vil derfor ikke stille eleverne lige i forudsætninger og dermed bedømmelse af deres prøveresultater. Især vil det kunne have negative konsekvenser for de elever, der grundet hjemlige eller praktiske forhold kan have haft svært ved at få det optimale ud af nødundervisningen. Nu kan skolerne i stedet koncentrere sig om at undervise alle elever bedst muligt resten af skoleåret.