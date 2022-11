Rekordudlån og uro på kapitalmarkeder præger bank-resultat

Thomas Munk Veirum Torsdag, 03. november 2022 - 11:56

Uro på kapitalmarkederne går udover Grønlandsbankens resultat, viser bankens rapport for de første tre kvartaler i år.

Banken leverer dog fortsat et overskud på 65,2 millioner kroner før skat, men det er 49 millioner kroner mindre end for samme periode sidste år.

Det er kurstab på bankens obligationsbeholdning, der er forklaringen på faldet i resultatet før skat, skriver banken i en pressemeddelelse:

- Der har været rentestigning over hele verden i et omfang, som ikke er set i nyere tid. Det koster på vores obligationsbeholdning på over 1 mia. kr, der har givet kurstab på 53 mio. Det er naturligvis ærgerligt, men vi kommer til at tjene på den højere rente efterfølgende, siger bankdirektør Martin Kviesgaard.

Vækst i udlån og garantier

Bankdirektøren er på den anden yderst tilfreds med, at bankens udlån og garantier er vokset.

Udlån er steget med 314,4 mio. kr. siden udgangen af 2021 og udgør et rekordniveau på 4.101 mio. kr. Hertil er garantier vokset med 262,6 mio. kr.

- Vores medarbejdere i hele banken har simpelthen løbet utroligt stærkt for at skabe den vækst i forretningen. Og så er det meget positivt at se, at der fortsat er gang i investeringslysten hos både private og virksomhedskunder, udtaler Martin Kviesgaard.

Tab på udlån og garantier løber i årets første ni måneder op i beskedne 3 millioner kroner.

Krig, stigende renter og inflation

Bankdirektøren siger om resten af året, at krig, stigende renter og inflation gør fremtiden uklar:

- Det vil givet påvirke bygge- og boligpriser og husholdningernes rådighedsbeløb, vurderer Martin Kviesgaard, der på den positive side peger på gode udviklingsmuligheder her i landet:

- I positiv retning er til gengæld stærke udviklingsmuligheder i Grønland, hvis man ser på turismepotentialet og de muligheder, som nye lufthavne kommer til at give. Samtidig har Naalakersuisut stærke initiativer på vej med grønne investeringer i vandkraftpotentialet, og kan vi løfte uddannelsesområdet, ja så ser det positivt ud, udtaler han.

Grønlandsbanken fastholder forventningerne til et årsresultat på et overskud mellem 90–120 millioner kroner.