Rekordstort beløb indsamlet til Hjerteliv

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 08. november 2022 - 10:54

381.675 kroner.

Så meget har den frivillige forening, Peqatigiiffik Uummatit/Foreningen Hjerteliv, indsamlet til arbejdet for hjertepatienter og deres pårørende.

Indsamlingen forgik lørdag den 5. november, og foreningens formand er glad for den store opbakning.

- 185 mennesker deltog til charitymiddagen, og vi har samlet i alt 381.675 kroner. Jeg var meget overvældet. Det er jeg hvert år, for det indsamlede beløb stiger jo hvert år. Vi er virkelig glade for den store opbakning, siger Elise Bruun, formand for Peqatigiiffik Uummatit.

Hjertekravane på retur

Elise Bruun oplyser, at det indsamlede beløb igen i år skal bruges til en ´hjertekaravane´, hvor psykolog Linda Larsen kommer til Grønland og fortæller om, hvordan de psykiske reaktioner kan være for en hjertepatient.

- Vores tilknyttede psykolog kommer op igen og holder foredrag om angst blandt hjertepatienter og pårørende. Hun har tidligere rejst og holdt foredrag for os, og vi har en virkelig positiv erfaring, hvor hun også giver individuelle samtaler med hjertepatienter, der kan have behov for dette, forklarer Elise Bruun.

Peqatiiffik Uummatit har på nuværende tidspunkt seks lokalafdelinger og der er opstartsfase for endnu en by.

- Jeg synes, at folk er blevet mere bevidst om hjertesygdomme. Derfor er der også større interesse for foreningen, og folk kender bedre til sygdommen nu, siger formanden for foreningen.

Hun oplyser endvidere, at foreningen fortsat arbejder på at give sygeplejersker en mulighed for at efteruddanne sig til hjertesygeplejersker, som foreningen betaler for. Efteruddannelserne forventes at blive tilbudt til foråret 2023.