Region Avannaa: Den nye strategi skal dæmme smitten ned

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 25. november 2021 - 11:53

Der er udbredt smitte af coronavirus i Upernavik og de tilhørende ni bygder.

Derfor ændrer sundhedsvæsenet deres strategi, hvor de holder ekstra øje med de allerede smittede og vurderer løbende, om nogen af de smittede skal indlægges.

I øjeblikket er der en enkelt indlagt, mens en anden der har været indlagt er blevet udskrevet, oplyser ledende regionslage i Avannaa Peter Vedsted til Sermitsiaq.AG.

Upernavik sundhedscenter har inddelt sundhedscenteret i tre afdelinger for at undgå smittespredning i sundhedsvæsenet. Der er gjort tre stuer klar, en til smittede indlagte, en til indlagte, der ikke er smittet og endnu en til patienter, hvor man ikke ved, om de indlagte er smittede.

- Også vil vi simpelthen konsultere de smittede borgere ved deres dør ved behov. Der kan vi måle blandt andet iltmætning i deres blod og måle andre, nødvendige værdier for dermed at finde ud af, om der er behov for indlæggelse. De smittede med fine værdier skal fortsat være hjemme, siger Peter Vedsted.

96 smittede - for nu

Der er 96 smittede i Upernavik og omegn. På den baggrund anses alle borgere i området for at være nærkontakter, hvilket har fået Naalakkersuisut og sundhedsvæsenet til at ændre deres strategi for at slå smitten ned.

LÆS OGSÅ: Upernavik: Sundhedsvæsenet flytter fokus fra test og vacciner

Peter Vedsted fortæller til Sermitsiaq.AG, at situationen efter omstændighederne er under kontrol. Der er allerede nogle af de smittede, der er meldt raske. Men der ligger stadig flere hundrede prøver, som skal analyseres i Nuuk.

- Principielt, så er alle i Upernavik og området mulige smittebærere. Men det betyder ikke, at vi går helt bort fra testning. Vi fortsætter med at teste personer med svære symptomer ved vejrtrækning, tale eller svær hovedpine. Men ressourcerne bruges primært på de smittede, siger Peter Vedsted, regionslæge i Region Avannaa.

Han fortæller, at der endnu ikke er behov for forstærkning fra blandt andet Ilulissat eller Nuuk. Men hvis sundhedspersonalet i Upernavik skulle blive belastet, så ligger der en plan for at sende flere personale op.

Peter Vedsted er i øvrigt fortrøstningsfuld fordi 81 procent af befolkningen over 11 år er vaccineret i Upernavik, hvorfor han ikke forventer så mange alvorlige sygdomsforløb.

Smitten topper nu

Regionslægen vurderer, at smitten med coronavirus på nuværende tidspunkt er på toppen. De første analyser viser, at der er 96 smittede i Upernavik og omegn. Men tallene kan være højere, da der er omkring 400 podninger, der venter på at blive analyseret i Nuuk.

- Formentlig er smitten sket forrige weekend. Min vurdering er, at nu topper smitten. Og min opfordring er, at man holder afstand og bliver hjemme ved symptomer. På den måde kan vi hurtigt få smitten ned, og komme julen i møde i fred og ro, siger han til Sermitsiaq.AG.