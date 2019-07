Redningshold hædres efter farlig indsats

Walter Turnowsky Tirsdag, 30. juli 2019 - 16:47

Tirsdag 16. juli bjærgede Air Greenlands SAR-helikopter fire personer, der var fanget på Ikerasak-fjeldet ved Uummannaq.

Redningsaktionen var meget vanskellig og alt andet end ufarlig for besætningen og de nødstedte.

De fire nødstedte befandt sig på en meget stejl fjeldside med løst stenmateriale. Derfor var helikopteren tvunget til at flyve meget tæt på fjeldsiden for at fire hoisten ned. Rotoren var faretruende tæt på klippevæggen.

LÆS OGSÅ: Se video fra redningsaktionen

I dag, tirsdag blev besætningen på helikopteren hædret af Grønlands Politik og fik overrakt en dusør.

- Jeg er meget imponeret over den helt fantastiske indsats som besætningen på Air Greenlands SAR-helikopter har ydet i forbindelse med redningen af de fire personer. Besætningen har ikke blot professionelt gjort deres arbejde, men har ydet en helt ekstraordinær indsats under nogle meget vanskelige og farlige omstændigheder, siger af chefpolitiinspektør i Grønlands Politi, Svend Foldager, der overrakte dusøren til de fire.

Chefpolitiinspektør Svend Foldager takker pilot Øystein Holmen, co-pilot Jesper Høy, hoist- operatør Søren Lund og hoist-assistent Holger Olsen for deres ekstraordinære indsats

Redningsoperationen ved fjeldvæggen tog en halv time. De fire personer, befandt sig ikke samme sted på væggen.

- Redningsaktionen tæt op ad fjeldsiden ved Ikerasak kræver stor mental robusthed og erfaring af mandskabet, derfor er jeres indsats ekstraordinær. Det er vigtigt for mig at sige, at I gør en forskel ikke bare for Air Greenland, men for samfundet, som ved at der er professionel hjælp at hente, hvis uheldet er ude, sagde Jakob Nitter, direktør i Air Greenland i forbindelse med hædringen.

LÆS OGSÅ: Grønlands Politi: Redningsaktion på Ikerasak’s fjeld

Redningsaktionen blev nødvendig, da det i første omgang var en ung mand, der ikke kunne komme videre på den stejle fjeldside. Manden var taget på en fjeldtur alene, men havde mistet orienteringen undervejs.

Tre personer, der kendte området og ruten godt, deriblandt den unge mands far, havde besluttet sig for selv at hjælpe den unge mand ned.

Imidlertid kunne de tre personer heller ikke komme videre i det stejle fjeld, så derfor blev der slået alarm.

SAR-holdet bag den ekstraordinære indsats er pilot Øystein Holmen, co-pilot Jesper Høy, hoist-operatør Søren Lund og hoist-assistent Holger Olsen