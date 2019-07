Grønlands Politi: Redningsaktion på Ikerasak’s fjeld

En helikopter måtte tages i brug for at redde fire personer, der var forvildet i den stejle fjeldside i Ikerasak.

Redaktionen Fredag, 19. juli 2019 - 12:22

En redningshelikopter måtte kommes i brug for at redde fire personer, der var fanget i den stejle fjeldside i Ikerasak, nær Uummannaq.

Redningsaktionen skete i tirsdags, oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

I første omgang var de en ung mand, der ikke kunne komme videre på en fjeldside af den stejle fjeld i Ikerasak. Manden var taget på en fjeldtur alene, men havde mistet orienteringen undervejs.

Tre personer, der kendte området og ruten godt, deriblandt den unge mands far, havde i første omgang besluttet sig for selv at hjælpe den unge mand ned.

Fire personer fanget

Imidlertid kunne de tre personer heller ikke komme videre i den stejle fjeld, så politiet måtte tilkaldes.

- Politiet blev alarmeret og igangsatte straks en redningsoperation (SAR – Search And Rescue). Den blev ledet og koordineret lokalt af Uummannaq Politi i tæt samarbejde med vagtcentralen i Nuuk. Brandvæsenet i Uummannaq, der er uddannet i redning på fjelde, kom til stedet for at hjælpe de fire personer, men kunne hurtigt konstatere, at den eneste mulighed for at hjælpe dem var ved at hente dem med en helikopter, skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Dramatisk redning

Air Greenlands SAR-redningshelikopter kom i brug igennem Arktisk Kommando. Og redningsholdet blev sendt til Ikerasak, så de fornødne personer kunne reddes.

- Redningen var meget vanskellig, da personerne befandt sig i en kritisk position, hvor SAR-holdet var nødsaget til at flyve helt tæt på fjeldsiden, så helikopterens rotor befandt sig tæt ved klippevæggen, lyder det.

De fire personer blev hejst op i helikopteren, og derefter bragt i sikkerhed. Grønlands Politi oplyser, at personerne blev fløjet hjem til bygden samme aften.