Rapport: Frustration i Revisionsudvalget

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 23. februar 2021 - 08:17

Samfundets vagthund - Revisionsudvalget - har en yderst vigtig rolle i at udøve kontrol med de offentlige midler og styrke offentlighedens indsigt i forvaltningen ved at sikre uafhængig, objektiv og troværdig information.

Noget tyder på, at arbejdet i Revisionsudvalget er op ad bakke, fremgår det af den knap 60 sider lange rapport: Integritetsstudie – Grønland, der blev færdiggjort i november 2020 og netop afleveret til politikerne.

Rapporten kommer med en lang række anbefalinger, der skal minimere risikoen for korruption, og her indgår Revisionsudvalgets arbejdsforhold.

Efterlysning

Udvalget påpeger og efterlyser ”hurtigere responstider og mere stringens og kvalitet fra Naalakkersuisut, når man besvarer spørgsmål og lignende fra udvalget”, fremgår det af rapporten.

- Det er også et problem, at Revisionsudvalget kommer med de samme anbefalinger hvert år, uden at der bliver fulgt synderligt op på dem, bliver det fastslået.

Selv om man har indført et såkaldt bemærkningsinstrument for at tvinge Naalakkersuisut til at svare konkret på udvalgets anbefalinger, så bliver der til stadighed ikke fulgt ordentlig op, bliver det påpeget.

Et helt særligt forhold bør ændres, anbefaler Nordic Consulting Group A/S, der står bag den uafhængige rapport.

Periode skal udvides

- Det er uhensigtsmæssigt, at Revisionsudvalget konstitueres hvert år, fastslås det med henvisning til, at man i øvrige nordiske lande vælger medlemmerne til revisionsudvalget for en hel valgperiode, hvilket kan styrke autonomien.

- Der er både i de nordiske revisionsudvalg og i teorien bred enighed om, at kontinuitet og erfaring er meget vigtige faktorer for et effektivt revisionsudvalg, fremgår det af en betænkning, som udvalget lavede tilbage i 2019.

Blandt de, som er interviewet til rapporten, bliver det fremhævet, at medlemmerne af Revisionsudvalget har ”basal erfaring med regnskab og revision, samt at kontinuiteten sikres, da arbejdet er relativt komplekst og tager tid at sætte sig ind i”.

- De har anbefalet en model, hvor udvalget består af en blanding af eksterne personer med revisionserfaring og medlemmer af Inatsisartut, fremgår det af studiet, som politikerne i et kommende Inatsisartut skal forholde sig til.

Fakta:

Det er Inatsisartut, der skal afgøre, hvorvidt eventuelle kritisable forhold, der er påpeget af Revisionsudvalget, skal have konsekvenser for de ansvarlige medlemmer af Naalakkersuitut.

Såfremt Revisionsudvalget udtaler kritik i forbindelse med gennemgangen af Landskassens regnskab, er det Naalakkersuisut, der som politisk ansvarlig skal påse, at der rettes op på forholdene.

Revisionsudvalget har ingen sanktionsmuligheder over for Naalakkersuisut.

Udvalget kan anbefale, at Inatsisartut træffer beslutning i en sag, men kun Inatsisartut kan beslutte eventuelle politiske konsekvenser for en naalakkersuisoq.

Læs andre artikler om rapporten: