Korruption: Flere sager om bestikkelse

Tilbage i 2012 udkom den første rapport om anti-korruption i Grønland. Dengang fandt man ingen indikationer på, at bestikkelse i form af penge under bordet for at få adgang til offentlige kontrakter eller serviceydelser var et stort problem i Grønland.

Af det nye såkaldt integritetsstudie, der blev færdiggjort i november 2020, bliver der tegnet et andet billede med udgangspunkt i perioden 2014 til 2018.

Flere bedrageri-anmeldelser

- Antallet af anmeldelser om bedrageri er gået en del op i perioden fra 81 til 203 anmeldelser. Anmeldelser om underslæb og mandatsvig er stadig relativt få, men er ligeledes steget en smule fra 22 til 27 sager, fremgår det af rapporten, der konstaterer, at der er sket en stigning af bestikkelsessager, når man sammenligner med det såkaldte integritetsstudie fra 2012, hvor der ikke var nogen eksempler.

Rapporten noterer, at der tilbage i 2012 faldt dom mod tre entreprenørselskaber, som blev dømt for at kordinere tilbud til fire større offentlige kontrakter.

- Lignende kartelsager i den liga er ikke set siden i Grønland, fastslår den nye rapport, der lister en lang række anbefalinger op til politikerne med tiltag, der kan imødegå risikoen for korruption i samfundet.

Grænseland

Rapportens forfattere fra Nordic Consulting Group A/S vurderer imidlertid, ”at korruption i Grønland i højere grad relaterer sig til grænselandet mellem vennetjenester og inhabilitet til grænselandet mellem berettigede og uberettigede gaver”.

I en sammenfatning fra den knap 60 sider store rapport, der kommer med en lang række anbefalinger til, hvordan man skal sætte ind for at minimere risikoen for korruption i det grønlandske samfund, bliver disse anbefalinger fremhævet:

Inatsisartut bør undgå lovgivning med for mange undtagelser

Inatsisartuts revisionsudvalg skal styrkes

En styrket og uafhængig whistleblowerinstans skal indføres

- Samtidig peger de mange rygter og mistanker samt sporadisk implementering af anti-korruptionsmekanismer på behovet for en mere systematisk og struktureret tilgang til emnet, lyder det, og hvor det således tilføjes:

Forebyggende enhed

- Det anbefales derfor, at Grønland bliver omfattet af internationale antikorruptions-konmventioner og udarbejder en anti-korruptionsstrategi.

Politikerne i Inatsisartut får desuden følgende råd, at man på længere sigt kunne ”overveje at vedtage en anti-korruptionslov og en forebyggende enhed med det formål at forebygge, oplyse og overvåge den grønlandske indsats mod korruption og korruptionslignende forhold”.

