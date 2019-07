Randi: Det skal jeg lave fremover

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 16. juli 2019 - 10:32

Tidligt tirsdag morgen orienterede hun pressen om sit karriereskifte, og få timer senere var hun så på besøg hos Brugseni, hvor nyheden om hendes ansættelse blev afsløret blandt medarbejderne.

Randi Vestergaard Evaldsen har en uddannelse som serviceøkonom med speciale i turisme og en akademiuddannelse i international handel og markedsføring, som hun tog på Handelsskolen i Nuuk. Og tidligere har hun haft et arbejde som operationel indkøber i Nukissiorfiit.

Glæder sig

Hun glæder sig meget til sit nye job.

Den 31. juli stopper hun som politiker i Inatsisartut og kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq, og allerede dagen efter den 1. august starter hun i sit nye job.

- Min sommerferie har jeg afviklet, fortæller en forventningsfuld Randi Vestergaard Evaldsen til Sermitsiaq.AG.

Den primære opgave for den nye indkøbschef bliver at samle teamet af indkøbere og vareplanlæggere til koordinering af den daglige drift, og at hjælpe Kalaallit Nunaanni Brugseni igennem en transformationstid sammen med den øvrige ledergruppe, hvor nye IT-løsninger kommer til at spille en endnu større rolle i hele detailkædens butiksnet og varehåndtering, fremgår det af en pressemeddelelse, udsendt af Brugseni.

Tilfreds Brugseni-direktør

- Jeg er rigtig glad for at Randi har sagt ja til stillingen som indkøbschef, og vi glæder os til det nye samarbejde. Hun er både fagligt og ledelsesmæssigt kompetent til at varetage stillingen i en rigtig spændende tid for Kalaallit Nunaanni Brugseni med stor vækst og nye projekter forude. Og så er jeg glad for at kunne føje endnu en kvinde til min ledergruppe, siger direktør Susanne Christensen.