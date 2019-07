Randi stopper i grønlandsk politik

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 16. juli 2019 - 07:08

- Jeg elsker at udfordre mig selv, og jeg vil gerne gribe de chancer som livet tilbyder mig. Det gjorde jeg, da jeg første gang stillede op for Demokraatit. Det gjorde jeg, da jeg blev formand for partiet. Og det gjorde jeg da jeg påtog mig hvervet som Naalakkersuisoq. Jeg har ikke fortrudt noget af det så meget som et eneste sekund. Alligevel har jeg det sidste halve års tid kunnet mærke en form for rastløshed. En rastløshed, der hurtigt gik over til et ønske om at påtage mig en ny udfordring, forklarer Randi Vestergaard Evaldsen om sit karriereskifte og fortsætter:



- Jeg har sagt ja tak til en udfordring i erhvervslivet, der for mig at se ikke er foreneligt med at varetage et hverv som folkevalgt, og det er kort fortalt baggrunden for min beslutning om at trække mig.



Randi Vestergaard Evaldsen understreger i pressemeddelelsen, at hun indtil videre fortsætter sit arbejde i Demokraatits hovedbestyrelse, hvor hun er politisk næstformand.



- Jeg vil gerne understrege, at min beslutning ikke skyldes noget politisk. Jeg er stolt over de resultater Demokraatit har opnået i den tid jeg har været en del af holdet, siger hun og peger blandt andet på den reorganisering partiet har været igennem.

Nivi Olsen overtager ledelsen

Nivi Olsen overtager den daglig ledelse af partiet som fungerende formand.



Pladsen i Inatsisartut vil fra starten af EM 2019 bliver overtaget af Simigaq Heilmann, som kommer ind som menigt medlem af Inatsisartut og Anna Wangenheim vil komme ind som suppleant under Niels Thomsens orlov.



I kommunalbestyrelsen vil det formentlig blive Nadia Olsen, der overtager den ledige plads hos Demokraterne.