Randi til IA: Resultater er vigtigere end høje lønninger og ministerbiler

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 07. januar 2019 - 09:41

- I 2018 var der kun et Inatsisartutvalg. Det skyldes udelukkende, at Demokraatit tog ansvar, da IA stak halen mellem benene og flygtede i håb om at kunne erobre posten som formand for Naalakkersuisut. Den gik som bekendt ikke, skriver den tidligere formand for Demokraterne Randi Vestergaard Evaldsen i en pressemeddelelse.

Skidt med et valg

- Vi fra Demokraatit vurderede, at det ville være skidt for landet at blive kastet ud i endnu et Inatsisartutvalg. Derfor indgik vi en aftale med koalitionen om at være støtteparti. Det betyder naturligvis, at vi kræver at få indflydelse på den førte politik. Det har vi fået, og samarbejdet med koalitionen foregår med dialog og med gensidig respekt. Og det betyder, at vi fra Demokraatit får gennemført en række mærkesager, mener demokraten, der nævner en ændring af alkoholloven, de nye lufthavne og en effektivisering af administrationen som eksempler, hvor partiet har sat sit aftryk på den politiske dagsorden.

- Sagt anderledes, så er det vores klare vurdering, at vi får mest mulig indflydelse ved at agere støtteparti. Det er muligt, at man som IA’er kun kan få indflydelse ved at sidde og hygge sig i en dyr ministerbil med en høj løn, men der er vi fra Demokraatit anderledes. Vi går ikke op i den slags. Vi går op i at skabe det bedst mulige samfund ved at føre den bedst mulige politik. Og det arbejder vi for dag ud og dag ind. Og det er at tage ansvar - det er for befolkningen vi arbejder og ikke for egen vindings skyld, understreger Randi Vestergaard Evaldsen.

Magten for magtens skyld

Hun mener, at IA’s strategi var at gå efter magten for magtens skyld, da Partii Naleraq forlod koalitionen i august.

- Hos Demokraatit er vi anderledes og arbejder anderledes. Vi går efter at skabe politiske resultater og på at gennemføre vores politik. Og det kommer vi til at fortsætte med uanset hvilke tanker IA’s næstformand render rundt og gør sig, skriver hun.