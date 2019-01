IA: Nu må Demokraterne tage ansvar

redaktionen Lørdag, 05. januar 2019 - 14:25

- Demokraterne bør smøge ærmerne op og tage medansvar ved at blive en del af koalitionen.

Det skriver Aqqaluaq B. Egede (IA) i en pressemeddelelse.

Aqqaluaq: Tag dog ansvar

Han har svært ved at forstå, hvorfor partiet ikke vil være en del af koalitionen.

- Demokraatit har haft muligheden for at overtage ansvaret for departementerne og være med til at udforme sagerne. For at skjule deres angst om at tage medansvar, bruger de Siumuts interne uenigheder for at betakke taburetterne, påpeger IA's næstformand.

- Hvis dele af samfundet er udsat for udfordringer, bør vi alle træde til og tage ansvar for at gøre noget ved dette, også især når det kommer an på ledelsen af landet. Dette bør også gælde for Demokraatit, men i stedet nøjes de med en uafbrudt strøm kritik. Hvis man mener at der er problemer, løses disse ikke ved at man flygter fra problemerne. Det bliver vi ikke stærkere af, siger Aqqaluaq B. Egede.

Efterlyser samarbejdsvillighed

Han mener, at der bør ske ændringer, hvis der skal ske 'en stærk regeringsførelse'.

- Jeg vil på vegne af Inuit Ataqatigiit opfordre til, at man ikke nøjes med højlydt at være stolt over det samarbejde der er skabt, men at man aktivt tager medansvar.

- Glem alt om kampen om at være den hårdeste leder og begynde at stræbe efter at være den bedste samarbejdsskaber. Lad os styrke samarbejdsviljen. Vi skal gøre en indsats ved at tage reelt ansvar og ved at sætte os i magtens korridorer samt ved at have klare målsætninger, lyder det fra Aqqaluaq B. Egede.