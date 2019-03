RAL: Derfor fik vi ikke Pituffik-kontrakten

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 22. marts 2019 - 09:13

Det amerikanske forsvarsministerium har valgt det amerikanske selskab Schuyler Line Navigation Company for de næste to år til at sørge for fragtsejladsen for US Air Force på Thule basen.

Den amerikanske beslutning er en stor skuffelse, og i en selvstændig pressemeddelelse oplyser Royal Arctic Line, hvorfor man blev fravalgt.

Utilstrækkelig evne

- Dels var vurderingen, at beskrivelsen af Royal Arctic Lines evne til at operere i de relevante arktiske områder ikke var tilstrækkelig, oplyser rederidirektør Verner Hammeken i en pressemeddelelse.

Den anden årsag var, at Royal Arctic Lines tilbud var “baseret på skibe uden amerikanske interesser, som stipuleret i forsvarsministeriets instruktion 4500.57, sektion 6.4 og dermed allerede i den proces faldt inden for den laveste prioritet for udvælgelse”.

Verner Hammeken oplyser, at man i løbet af de kommende to år vil lægge sig i selen for at udforme den fornødne dokumentation og tekniske beredskab, så Royal Arctic Line på et faktuelt og teknisk grundlag kan få skabt basis for et samarbejde.

Usikkert bud

- Afgørelsen har ikke nogen indflydelse på Royal Arctic Lines forventede driftsresultat da den tekniske handelshindring i DoD 4500.57 sektion 6.4 allerede gjorde vort bud meget usikkert, oplyser Verner Hammeken, der ikke ønsker at kommentere den politisk spegede sag yderligere.