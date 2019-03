RAL tabte: Pituffik-kontrakt til USA-rederi

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 21. marts 2019 - 14:30

Royal Arctic Line fik ikke held med at byde på fragtsejlads for det amerikanske forsvar. Igen valgte amerikanerne et rederi fra deres eget land.

Det er det amerikanske rederi Schuyler Line Navigation Company LLC, der har fået opgaven. Samme rederi fik opgaven tildelt første gang i maj 2017.

- Det er særdeles ærgerligt, at det igen ikke var muligt at kontrakten kunne gå til et grønlandsk rederi, siger Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger (S) i en pressemeddelelse.

Royal Arctic Line har tidligere stået for to til tre årlige sejladser mellem Danmark, Nuuk og Thule. Men efter en udbudsrunde tilbage i 2017 mistede RAL kontrakten til det amerikanske rederi.

Tre bød på opgaven

Royal Arctic Line har til udenrigsdepartementet oplyst, at det også har budt på opgaven. Rederiet har således ikke vundet udbuddet, oplyser departementet.

Det amerikanske forsvarsministerium har oplyst til departementet, at der var tre rederier, der bød på opgaven. Naalakkersuisut vil fortsætte arbejdet med at finde fodfæste og genvinde den eftertragtede Thule Air Base-kontrakt.

- Naalakkersuisut vil overfor USA, sammen med det danske Udenrigsministerium, igen italesætte vigtigheden af grønlandsk nytte fra den amerikanske militære tilstedeværelse i vores land, lyder det fra Ane Lone Bagger.