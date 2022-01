RAL udvider direktion med fire direktører

Thomas Munk Veirum Søndag, 09. januar 2022 - 11:41

Det er bestyrelsen for det selvstyreejede rederi, der har besluttet at udvide direktionen. Det sker ved at forfremme fire medarbejdere fra den daglige ledelse til direktører, oplyser selskabet på sin hjemmeside.

Det sker for bedre at kunne udnytte mulighederne i den samsejlads, som Royal Arctic Line har etableret i samarbejde med islandske Eimskip. Det fremgår ikke, hvad direktionsudvidelsen eventuelt koster rederiet i kroner og øre.

- Bestyrelsen traf beslutning om udvidelse af direktionen for at styrke selskabet til de fremtidige opgaver selskabet vil møde på et åbent netværk.

- Ledelsen forandres ikke i antal og personer, men ændringen vil have stor betydning for selskabets evne til at fortsætte den gode udvikling, vi ser, udtaler bestyrelsesformand Ulrik Blidorf.

Direktør: Vil sikre helheden

De nye medlemmer af direktionen er:

Direktør for Skibsdrift: Anders Bay Larsen

Koncern HR Direktør/CHRO Bebiane Boye Hansen

Kommerciel Direktør/CCO Niels Clemensen

Operationsdirektør/COO Ivalu Kleist

De fire nyudnævnte direktører indgik fra 1. januar 2022 i den samlede direktion sammen med:

Økonomidrektør/CFO Peter Christoffersen

Vicedirektør/Deputy CEO Aviâja Lyberth Lennert

Administrerende direktør/CEO Verner Hammeken

Direktør Verner Hammeken understreger, at der fjernes et lag i virksomheden mellem direktionen og medarbejderne, når den daglige ledelse bliver en del af direktionen:

- Vi kan bedre sikre helheden ved at fjerne et lag mellem direktion og medarbejdere, og opnå en mere effektiv gruppedynamik i direktionen, særligt når denne gruppe har så mangfoldig en sammensætning som den har, både i forhold til alder/erfaring, køn og baggrund, men også i fagområde, udtaler Verner Hammeken.