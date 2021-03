RAL tager til genmæle i tvist om priser

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 10. marts 2021 - 16:02

Der kan være en forskel på mellem tre og fem procent for almindelige godscontainere og 14 procent for stykgods, når det gælder fragt fra Aalborg, Aarhus og Reykjavik til Grønland.

Det oplyser Royal Arctic Line, der imidlertid påpeger, at der ingen prisforskel er på køle- og frysegods.

Bundet til kontrakt

Med disse oplysninger tilbageviser rederiet, at der skulle eksistere prisstigninger på 110 procent, som Grønlands Erhvervs direktør Christian Keldsen oplyste med henvisning til en undersøgelse, som detailhandelen havde lavet for interesseforeningen.

LÆS OGSÅ: GE: Hvornår bliver RAL billigere?

Men det koster for det grønlandske erhvevsliv, at Royal Arctic Line er bundet til en kontrakt til Aalborg Havn, som man først kan komme ud af ved udgangen af 2022.

- Så længe Royal Arctic Line har faste omkostninger forbundet med havnen i Aalborg, så vil priserne fortsat være lidt højere i Århus grundet et særligt Århus tillæg, dette tillæg fjernes, når Royal Arctic Line ikke længere skal anløbe to havne i Danmark, oplyser det selvstyreejede rederi.

Rederiet understreger, at GE undlader at fremhæve fordelen i ved kortere transittid og ugentlige frekvens.

Forudsætning for prissænkning

- Forudsætningen, for at Royal Arctic Line kan sænke fragtraterne mellem Island og Grønland, er, at der sælges kapacitet mellem Skandinavien og Island, der over tid vil dække de omkostninger, der er forbundet med at have atlantskibene til at sejle mellem Skandinavien og Grønland. Dette er nu muligt, da vi sejler til havne, der har kommerciel basis for trafik mellem Skandinavien og Island, oplyses det.

I øvrigt påpeger rederiet at eksempelvis olietillægget blot følger verdensmarkedspriserne og justeres op og ned, når prisændringerne slår igennem.