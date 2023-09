RAL melder ud: Hammeken færdig som direktør

Thomas Munk Veirum Onsdag, 27. september 2023 - 14:44

Obs: Opdateret med kommenterer fra bestyrelsesformand.

Det selvstyreejede rederi Royal Arctic Line (RAL) bekræfter onsdag eftermiddag, at Verner Hammeken stopper som direktør.

I en pressemeddelelse fremhæver RAL, at Verner Hammeken har stået i spidsen for blandt andet en markant flådefornyelse, samt at organisationen og driften i al væsentlighed nu er samlet i Nuuk.

Om selve fratrædelse lyder forklaringen fra RAL:

Niels Clemensen konstitueres

- Der er nu brug for nye ledelseskompetencer til at få den daglige drift grundig forankret i alle led af organisationen og bestyrelsen har derfor indgået aftale med Verner Hammeken om, at han fratræder.

Ifølge meddelelsen igangsættes der en proces med at finde Royal Arctic Lines nye administrerende direktør.

I den mellemliggende periode konstitueres Royal Arctic Lines CCO Niels Clemensen som adm. direktør. Verner Hammeken vil i en overgangsperiode stå til rådighed for selskabet, skriver RAL.

Formand: Afviser ardre fra Naalakkersuisut

Bestyrelsesformand i Royal Arctic Line Pâviâraq Heilmann siger til Sermitsiaq.AG, at bestyrelsen takker Verner Hammeken for hans virke i RAL:

- Verner Hammeken har stået i spidsen for betydelig ændringer i ændringer.

- Blandt andet er hovedhavnen flyttet til Nuuk efter flere hundrede år i Danmmark, siger Pâviâraq Heilmann.

Bestyrelsesformanden vil ikke kommentere på om den seneste tids kritik af RAL har spillet ind på beslutningen. Han afviser, at der er blevet givet en ordre om udskiftningen fra Naalakkersuisut:

Skal opfylde ejernes ønsker

- Beslutningen er udelukkende et bestyrelses anliggende, siger han.

I forhold til ansættelse af en ny direktør og det kommende arbejde lyder det for formanden:

- Vi vil have fokus på forsyning af landet og at opfylde kundernes ønsker samt de ønsker, der blev fremsat af ejerne på generalforsamlingen. Dem skal vi arbejde videre med, og vi skal også have dialog med erhvervet i Grønland.

- Vi skal desuden have en sejlplan med udgangspunkt i grønlandske behov. Her kan jeg sige, at vi har som mål, at realisere en onsdags ankomst til Nuuk i stedet for om fredagen, lyder det fra bestyrelsesformanden.