Múte i kritik af RAL: Underskuddet er for stort og dialogen for dårlig

Det selvstyreejede rederi Royal Arctic Line (RAL) fik et par alvors ord med på vejen fra ejerne under mandagens generalforsamling.

Naalakkersuisut-formand Múte B. Egede udtrykte utilfredshed med, at selskabet kom ud af 2023 med et større underskud end ventet - resultatet blev et minus på 96 mio. kr. mod forventet 55-56 mio. kr.

- Indledningsvis nævnte jeg helt åbent, at selskabet havde underskud sidste år. Dette var forventet, dog var underskuddet mærkbart større end forventet.

- Ejerne accepterer ikke dette forhold, og ønsker, at det bliver løst og vendes positivt i kommende år, lød det fra Múte B. Egede.

Kritik af manglende samarbejde

Ifølge RAL er en af årsagerne til underskuddet, at man valgte at have udgifter til dobbeltdrift i både Aalborg Havn og Aarhus Havn i sidste halvår af 2023 samt udgifter til opsigelse af medarbejdere i Aalborg. Nu er flytningen ud af Aalborg gennemført, og RAL forventer et mindre overskud i 2023.

Udover økonomien kom Múte B. Egede også med en opsang med hensyn til selskabets dialog med sine kunder. Netop kommunikationen var en væsentlig del af kritikken fra fiskerierhvervet i forbindelse med en fragtstigning på frysecontainere til eksport tilbage i februar. Her fik erhvervet prisstigningerne at vide med få dages varsel.

Múte B. Egede sagde, at RAL ikke havde været god nok til at lytte og samarbejde med samarbejdspartnere og kunder:

- Det skal indskærpes på denne generalforsamling, at Naalakkersuisuts klare forventning til de ansvarlige i Royal Arctic Line er, at der etableres en konstruktiv og ikke mindst gensidig dialog med erhvervslivet og det omkringliggende samfund.

Med hensyn til dialogen med erhvervslivet om prisstigningen har RAL-direktør Verner Hammeken tidligere udtalt, at der har kørt en længere proces omkring den politiske godkendelse af prisstigningerne, og selskabet ville ikke melde noget ud til kunderne, før de var endeligt godkendt.