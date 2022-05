RAL forsøger at nå Nordgrønland igen

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 24. maj 2022 - 16:57

Isforholdene i Nordgrønland er sikre nok til, at Royal Arctic Line kan forsøge at anløbe Uummannaq og Upernavik igen.

Siuana Arctica anløber allerede Upernavik tirsdag eftermiddag, mens Maleraq Arctica forventes at anløbe Uummannaq fredag den 27. maj.

- Malik Arctica skal bryde isen for Maleraq Arctica til Uummannaq by, og hvis forholdene er til det, bryde is ind til Ikerasak, Saattut samt Ukkusissat, oplyser RAL på sin hjemmeside.

Malik Arctica sejler sydover igen, når isen er brudt i Uummannaqs fjord, hvor Maleraq Arctica losser og laster gods.

- Samtidig sejler Siuana Arctica mod Upernavik samt Aappilattoq for at losse og laste gods, oplyser RAL.

Andre sejlplaner rykkes

RAL måtte opgive de første anløb til både Upernavik og Uummannaq samt bygderne i starten af måneden på grund af for meget vinteris i de to områder.

RAL oplyser, at da der stadig er is omkring Uummannaq, så er der stadig risiko for ændringer.

- For at Malik Arctica kan afhjælpe isforholdene i Nordgrønland, betyder det at anløb af Sisimiut bliver overtaget af Irene Artica, skriver RAL.

Denne ændring betyder, at Irene Arcticas planlagte anløb til Paamiut, Narsaq og Qaqortoq samt Nanortalik bliver forsinket med en dag. Der er dog også forbehold for ændringer i Sydgrønland, da der på nuværende tidspunkt er storis, der driller den havgående trafik.