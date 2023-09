RAL-direktør beklager skader på gods - varsler desuden forbedret sejlplan

Thomas Munk Veirum Mandag, 11. september 2023 - 17:44

Butikskæden Brugseni rettede i sidste uge en hård kritik af Royal Arctic Line (RAL).

Brugseni oplyste blandt andet, at kæden indtil videre har måttet kassere varer for 1,3 mio. kr. i 2023 på grund af forsinkelser og fejlhåndtering af containere hos Royal Arctic Line.

Direktør i det selvstyreejede rederi, Verner Hammeken, siger til Sermitsiaq.AG, at Brugseni har været hårdt ramt, og at RAL har fokus på at rette op:

- Vi har haft skader på Brugsenis gods i år. Det er skader, vi helst vil være foruden. Der er tale om en håndtering, der skal forbedres, for det er ikke godt nok, at gods bliver skadet undervejs, siger Verner Hammeken.

Vil have rykket ankomstdag

Skaderne er blandt andet sket ved, at kølecontainere er blevet sat på forkert temperatur samt i visse tilfælde har fået afbrudt strømmen undervejs.

- Det skal selvfølgelig ikke forekomme, siger Verner Hammeken.

Brugseni kommer desuden med en kritik af, at butikskæden er fremkommet med et ønske til RAL om, at ankomstdagen for gods til Nuuk rykkes fra fredag til torsdag eller onsdag, hvilket RAL har afslået.

Verner Hammeken siger i den forbindelse, at Royal Arctic Line deler ønsket, men det er ikke muligt i øjeblikket. Derfor er der fokus på først og fremmest, at skibene kan komme rettidigt fredag morgen til Nuuk.

Hammeken: Vi er selv utilfredse

RAL har derfor sendt en revideret sejlplan til godkendelse hos Naalakkersuisut:

- Vi er selv meget utilfredse med, at skibet kommer senere end kl. 07, hvilket er målet i dag. Men det sker desværre alt for sjældent.

- Derfor har vi en sejlplansændring liggende til godkendelse, så vi med langt større sandsynlighed kan nå frem til kl. 07. Når man har en sejlplan, hvor tingene kommer til tiden, vil det tage noget stres i organisationen væk, og dermed opstår der færre fejl, siger Verner Hammeken.

Fremhæver ugentlig besejling

Direktøren håber på, at den reviderede sejlplan er godkendt inden for 14 dage, hvorefter den vil blive offentliggjort.

Brugseni har også kritiseret RAL for at gøre atlantsejlplanen mere kompliceret efter samsejlingen med Eimskip. Her henviser Verner Hammeken til, at samsejlingen har betydet en ugentligt besejling af Nuuk, hvorimod man før i tiden kun anløb hver 9. eller 12. dag i perioden september til april:

- Den ugentlige service hele året betyder jo også, at butikker som Brugseni er i stand til at planlægge mere effektivt i forhold til før, siger direktøren.