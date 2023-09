Smider varer ud for 1,3 mio. kr.: - Vi har brug for pålidelig skibsfragt

Thomas Munk Veirum Fredag, 08. september 2023 - 10:58

Dagligvarekæden Brugseni tordner mod det selvstyreejede rederi Royal Arctic Line (RAL).

Ifølge butikskæden koster ustabil skibsfragt igen og igen butikskæden penge og spildte kræfter, fordi datofølsomme varer er lige til skraldespanden, hvis fragtskibet er forsinket, eller hvis en kølecontainer er blevet håndteret forkert.

- Indtil nu har vi smidt varer ud for over 1,3 millioner kroner i indkøbspriser i de første 8 måneder af 2023, som udelukkende skyldes forsinkelser eller RALs forkerte håndtering af containere, skriver Brugseni i en pressemeddelelse og fortsætter:

Stort madspild

- Det drejer sig ofte om kølevarer, der skal kasseres på grund af for sen levering eller fejlhåndtering af køle- og frysecontainere. Det store madspild, den tabte omsætning, det store arbejde for vores medarbejdere med at sortere varerne, de mange kunder der ikke forstår hvorfor der ikke er friske forsyninger i butikkerne… alt sammen er det en ekstraregning, en masse uindfriede forventninger og et massivt madspild!

Brugseni understreger, at butikskæden er dybt afhængig af skibsfragt, og de fragtmuligheder som stilles til rådighed af det offentlige.

De senere år har RAL omstruktureret atlantruten således, at skibene sejler fra Aarhus i Danmark og via andre havne i Nordatlanten i samarbejde med islandske Eimskip.

Foreslog ny ankomstdag

Brugseni efterlyser modsat en mere direkte rute samt en ændret ankomstdag i Nuuk, da det vil lette butikskædens operation for at få friske varer på hylderne. Det har Brugseni meddelt RAL i forbindelse med at rederiet efterlyste feedback fra kunderne. Brugseni mener dog ikke, at RAL har lyttet:

- Vi havde håbet på, at RAL ville lytte til vores ønsker, som de har bedt om at modtage, men i stedet for at løse vores udfordringer, er vores forslag om ny ankomstdag til onsdag eller torsdag i Nuuk blevet affejet med ”Ikke realistisk”.

- Vi har ikke fået nogen begrundelse for hvorfor, der ikke kan laves en ny atlantrute, der tager højde for hurtigst muligt at få varer fra Danmark til Grønland, når det nu er det, der giver mening for de største kunder, særligt blandt aktørerne i detailhandlen.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar til kritikken fra Royal Arctic Line.