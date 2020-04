Råstof-formand: Ros til krisehjælp

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 07. april 2020 - 08:39

Torsdag i sidste uge besluttede Naalakkersuisut at nulstille efterforskningsforpligtelserne på de licenser, som råstofselskaberne har. Det betyder, at selskaberne i hele 2020 ikke behøver at udføre den efterforskning, som de ellers er forpligtet til.

- Vi er selvfølgelig rigtig glade for, at man har lyttet til os, via de forhandlinger, der har været, og det er et godt initiativ, Naalakkersuisut har taget, siger Hans Jensen, der er formand for Grønlands Erhvervs brancheudvalg for råstof.

LÆS OGSÅ: Krisehjælp til mineselskaber på plads

Selvstyret vurderer stadig situationen og kigger på hvilke tiltag, der skal tages. Ifølge Hans Jensen er noget af det vigtigste, hvorvidt 2020 kan tages helt ud af beregningen af, hvor meget selskaberne er forpligtet til at efterforske de kommende år.

Formand: Selskaber vil mangle dette års resultater

Efterforskningsforpligtelsen stiger nemlig hvert år:

- Selskaberne vil mangle dette års resultater til at søge om midler til næste års efterforskning, derfor er det vigtigt, at året ikke regnes med, lyder det fra Hans Jensen.

LÆS OGSÅ: Råstofbranche sendt til tælling

I råstofdepartementet udtrykte departementschef Jørgen T. Hammeken Holm optimisme omkring mineselskabernes tilbagevenden til Grønland efter krisen, da det er en branche, som er vant til kriser.

Investorerne forsvinder i krisetid

Hans Jensen er ikke helt så optimistisk. Han forklarer, at råstofefterforskning er meget afhængig af risikovillig kapital, og det er det første, der forsvinder under en krise:

- Det er rigtigt, at efterforskningsbranchen før har været i krisesituationer, men denne krise er værre end nogensinde. Det er en risikofyldt branche, og derfor trækker mange investorer følehornene til sig i krisetid, siger Hans Jensen.

Naalakkersuisut arbejder på yderligere tiltag, der skal hjælpe den trængte råstofbranche. Der bliver taget beslutning om de tiltag senere i april.