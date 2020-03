Råstofbranche sendt til tælling

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 18. marts 2020 - 07:53

Det så lige så godt ud for de grønlandske råstof-aktiviteter, hvor optimismen sjældent har været større, som i dagene før råstofbranchen mødtes på PDAC-messen i Toronto først på måneden.

Nu har den verdensomspændende coronakrise i den grad vendt optimismen til en yderst alvorlig pessimisme.

Hans Jensen, der er branche-udvalgsformand i Grønlands Erhverv for råstofselskaberne, forklarer og italesætter den alvorlige situation, branchen med lynets hast er endt i.

Evindelig jagt på penge

- Det er typisk små juniorselskaber, der driver efterforskningen efter nye mineraler her i landet. De har ikke mange midler at gøre med. De skal skabe positive nyheder og skal hele tiden søge midler hos investorer for at kunne fortsætte efterforskningen. En efterforskning der typisk tager adskillige år, fortæller Hans Jensen, der selv er direktør i Dundas Titanium A/S.

- Når en efterforskning er tilendebragt med succesfulde resultater og en udnyttelsestilladelse er opnået, bliver den typisk opkøbt af et større og langt mere veletableret mineselskab, eller juniorselskabet etablerer en mine selv. Med de store fald på metal- og aktiebørserne på helt op til 50 procent på blot 14 dage, så er udsigten til at tiltrække nye investeringer meget mørke, forklarer Hans Jensen.

Rejseforbud

Efterforskning og minedrift sættes yderlig under pres da aktiviteterne er afhængige af udefrakommende mandskab, materiel og ydelser som bliver påvirket af eksempelvis rejseforbud, usikkerhed om materiel og forsyning, og generelle helbreds- og sikkerhedsvurderinger.

- Når disse selskaber samtidig er forpligtet årligt til at levere arbejde og aktiviteter på deres licenser, så sætter det selskaberne under et endnu større pres, som måske er umuligt at leve op til, understreger brancheudvalgsformanden.

Han er overbevist om, at Naalakkersuisut har forståelse for, at det ikke alene er turismesektoren, der har behov for støtte, men at der også bliver kigget på, hvilke instrumenter der kan tages i brug for at støtte op om efterforsknings- og minebranchen, der hastigt bevæger sig ind i en kriseperiode.

- Mit håb er, at Selvstyret vil kigge bredt på hvilke instrumenter der kan tages i brug for at afbøde et katastrofeår, siger Hans Jensen.

Tænk på tiden efter coronaen

Han påpeger, at når selve coronakrisen er overstået, vil den verdensomspændende råstofsektor komme i omdrejninger igen og her vil de tiltag, der gøres nu, sikre, at også Grønland på det tidspunkt stadig har en stærk efterforsknings- og minebranche.

- Tidligere har vi oplevet, hvordan det har været svært at få investorer til at vende tilbage til råstofbranchen ved kriser. Så alle er meget bekymret og afventer. Tiltag nu vil sikre aktiviteter efter krisen, oplyser Hans Jensen.