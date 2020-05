Råfstofdepartementet: Tilladelsen omfatter ikke uran

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 19. maj 2020 - 17:43

Bluejay Mining fik den 18. marts 2020 tildelt to efterforskningstilladelser i Sydgrønland, omhandlende Thunderstone projektet.

- Det glæder os at meddele, at vi har fået to mineral efterforskningstilladelser ​​​​​i Sydgrønland på i alt 2.025 km2. I Thunderstone projektet skal vi efterforske efter metaller, guld og uran, lyder det på Bluejay Mining linkedin-profil og på deres hjemmeside.

- Det kan bekræftes, at Bluejay Mining plc. via deres datterselskab Disko Exploration Ltd. har fået tildelt to efterforskningstilladelser omkring Prins Christians Sund i Sydgrønland, lyder det fra departementschef i råstofdepartementet, Jørgen Hammeken-Holm.

Det er dog ikke helt rigtigt, at selskabet kan efterforske efter uran, forklarer departementschefen.

- De må efterforske alt, af metaller og mineraler ifølge deres efterforskningstilladelser. Begrænsningen lyder på, at selskabet ikke må efterforske efter kulbrinter og radioaktive mineraler, som uran er, forklarer Jørgen Hammeken-Holm overfor sermitsiaq.AG.

Indkaldes til samtale

Departementschef Jørgen Hammeken-Holm beklager det misvisende informationer, som selskabet har offentliggjort.

- Departementet for Råstoffer har via Råstofstyrelsen allerede d. 23. april 2020 gjort selskabet opmærksom på, at deres informationer på deres hjemmeside, kan være misvisende.

- Vi må tage en samtale med dem igen, for vi kan ikke have, at sådanne informationer er offentlige, når de ikke er rigtige, lyder det fra departementschefen.

Bluejay Mining er børsnoteret i blandt andet London AIM market og i Frankfurt.