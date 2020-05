Fornyet uran-interesse bekymrer miljøorganisation 

redaktionen Søndag, 03. maj 2020 - 09:32

Greenland Minerals Ltd. og Tanbreez Mining får snart selskab i Sydgrønland af indtil flere selskaber, som er interesseret i uran enten som hoved- eller biprodukt. Senest har Bluejay Mining Plc. søgt og fået en efterforskningstilladelse til et område på 2.025 kvadratkilometer omkring Prins Christians Sund. Selskabet har i deres eget materiale fremhævet, at der kan være tale om den næststørste uran-forekomst i Sydgrønland, skriver Sermitsiaq.

Nu forlyder det så, at også det franske uran-selskab Orano, som er et datterselskab af det statsejede Areva har ansøgt om tilladelse til efterforskning af et område, der dækker 2.486 kvadratkilometer.

Efterlyser borgermøde

Udviklingen bekymrer miljøorganisationer. I den lokale Urani Naamik frygter formand Mariane Paviasen, at der snart ikke er plads til borgerne i Narsaq.

– Vi har flere gange spurgt, om vi kan få et borgermøde med naalakkersuisoq for råstoffer Vittus Qujaukitsoq. Efter hans seneste udmeldinger om, at Tanbreez-projektet i Killavaat Alannguat og Greenland Minerals Ltd.-projektet i Kuannersuit forventes at få en udvindingstilladelse, vil vi meget gerne i dialog med ham. Vi har brug for at vide, hvor han står. Under valgkampen forlød det, at han ville arbejde for befolkningen, men som naalakkersuisoq virker det til, at han kun arbejder for de udenlandske selskaber. Vi er igen ladt i stikken.

