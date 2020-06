Råd: Klageinstans kan styrke kvinders rettigheder

Thomas Munk Veirum Mandag, 29. juni 2020 - 15:59

Institut for Menneskerettigheder har set nærmere på, hvordan det står til med kvinders rettigheder i Danmark og Grønland.

I samarbejde med Grønlands Råd for Menneskerettigheder kommer instituttet med en række anbefalinger til Naalakkersuisut, om hvordan kvinders rettigheder kan styrkes i Danmark.

En central anbefaling er, at der oprettes et klageorgan, hvor man kan klage, hvis man mener, at man er blevet udsat for diskrimination på grund af sit køn.

Hold bedre øje med vold mod kvinder

Det pointeres i rapporten, at det vil gøre det lettere at få taget sager om kønsdiskrimination op, da det i øjeblikket kun er muligt ved at rejse en sag ved domstolene eller ved at klage til Ombudsmanden for Inatsisartut.

Det anbefales også, at Grønland styrker indsamlingen af data og analyser af vold mod kvinder i tætte forhold.

Her refererer de to menneskerettighedsorganisationer til, at der generelt er meget vold i Grønland, hvor 17 ud af 1.000 mennesker blev udsat for vold i 2019. I Danmark var det samme tal 5 ud af 1.000 og på Færøerne 1,3 ud af 1.000 mennesker.

Det høje antal aborter bør undersøges

Men politiets statistik for vold i Grønland er ikke kønsopdelt, og det vil være hensigtsmæssigt at gøre det, hvis man vil følge problemets udvikling.

I rapporten anbefales det også, at Naalakkersuisut sætter penge af til blandt andet at undersøge diskrimination af kvinder i politik, samt hvorfor så mange kvinder får en abort i Grønland.

Anbefalingerne kommer som et led i Danmarks eksamination i den såkaldte Kvindekonvention under FN.