Kvindernes kampdag: Kvindesyn skal i fokus

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 08. marts 2020 - 08:01

Klap på numsen og sjofle kommentarer om kroppen er, og har aldrig været i orden. Sådan lyder en klar melding fra Grønlands Råd for Menneskerettigheder, i anledning af kvindernes kampdag.

- På Kvindernes Kampdag og særligt under de seneste ugers fokus på sexisme på den politiske arena mindes vi alle om, at ligestilling og bekæmpelse af diskrimination mod kvinder er en kamp vi fortsat må kæmpe.

- Kvindediskrimination har desværre i alt for lang tid været hverdag i vores land. Det skal ingen af os tolerere. Ingen former for diskrimination mod kvinder skal gemmes væk eller tysses ned.

Grønland til eksamen

Rådets formand, Sara Olsvig, gør i en pressemeddelelse opmærksom på, at Grønland, Danmark og Færøerne til juni skal til eksamen om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder, i FN’s Kvindekomité.

I den forbindelse har Råd for Menneskerettigheder i 2019 udarbejdet en liste med emner, som Grønland bør se nærmere på:

Vold og overgreb mod kvinder

Ulighed mellem køn om lønninger

- Den seneste tids mediefokus på sexisme og mandschauvinisme i det politiske miljø vidner om, at ikke kun fysisk vold og diskrimination mod kvinder skal afdækkes. Fra Rådet for Menneskerettigheder anerkender vi de kvinder, som tør stå frem med deres historier. Dette bidrager til, at også mindre synlige og u-debatterede emner såsom kvindesyn, sexisme og kvindenedværdigelse kommer i fokus.

Kvindesyn skal i fokus

- Vi vil fra Rådet for Menneskerettigheder opfordre til, at disse emner afdækkes fuldt ud og en folkelig debat tages om samfundets kvindesyn og kvinders forhold på arbejdspladsen og i offentligheden. Det skal siges klart, og gentages igen og igen, at befamling og at antaste kvinder og piger ikke er i orden, siger formanden for Rådet, Sara Olsvig.

- I et samfund, hvor særligt kvinder udsættes for diskrimination i mange former er det afgørende, at denne diskrimination bevidst bekæmpes. Det nytter ikke noget at gemme sig bag undskyldninger om, at ’det er normen’ eller ’sådan gør alle’, eller ’hun syntes jo det er sjovt’.

- Alle må tage et medansvar og alle må kæmpe for, at ingen kvinder føler sig nedværdiget, diskrimineret eller latterliggjort, lyder det.