Rådet for Menneskerettigheder retter løftet pegefinger mod Naleraq

Nina-Vivi Møller Andersen Tirsdag, 29. marts 2022 - 11:50

Hvem er grønlænder? Det vil Naleraq sætte en definition på og har derfor sendt forslag til forespørgselsdebat til Inatsisartut, som skal drøftes til forårssamlingen.

LÆS OGSÅ: Hvem er grønlænder: Naleraq sætter debatten på dagsorden igen

Nu går menneskerettighedsinstitutionerne ind i debatten. Institutionerne kommer nemlig med en løftet pegefinger til partiet, da institutionerne mener, at partiet blander fakta og definitioner sammen.

- Der er for det første stor forskel på national identitet og statsborgerskab, og Naleraq ser ud til at blande national identitet, etnicitet og statsborgerskab sammen i deres debatindlæg. Vi mener, at man i fremtidige debatindlæg bør være påpasselig med ikke at komme med forvirrende udtalelser, hvor man blander fakta og definitioner, det skriver Grønlands Råd for Menneskerettigheder.

LÆS OGSÅ: Grønland kan ikke bevise at Nivi Rosing er Inuk

Det er både MIO, Tilioq, Nali – Grønlands Ligestillingsråd og Rådet for Menneskerettigheder, som opfordrer partiet til at stoppe med at blande tingene sammen. Institutionerne understreger også, at ingen skal være i tvivl om at rettighederne gælder for alle.

Faktaboks om menneskerettigheder FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder, artikel 15. Enhver har ret til en nationalitet. Ingen må vilkårligt berøves sin nationalitet eller nægtes ret til at skifte nationalitet. Konventionen om borgerlige og politiske rettigheder, artikel 26 Alle mennesker er lige for loven og er berettigede til lovens ligelige beskyttelse uden nogen forskelsbehandling. I denne henseende skal loven forbyde enhver forskelsbehandling og sikre alle ligelig og effektiv beskyttelse imod forskelsbehandling af nogen grund, herunder race, hudfarve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social herkomst, formueforhold, fødsel eller anden stilling. Konventionen om borgerlige og politiske rettigheder, artikel 27 I de stater, hvor der findes etniske, religiøse eller sproglige mindretal, må personer, der tilhører sådanne mindretal, ikke forholdes retten til i fællesskab med de øvrige medlemmer af deres gruppe at leve deres eget kulturliv, at bekende sig til og udøve deres egen religion eller at benytte deres eget sprog.”

- Ifølge FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheders artikel 15, har enhver ret til en nationalitet, ligeledes må ingen vilkårligt berøves sin nationalitet eller nægtes ret til at skifte nationalitet.

- Grønland er omfattet af adskillige FN-konventioner vedrørende menneskerettigheder, herunder konventionen om borgerlige og politiske rettigheder (CCPR), i artikel 26 står det tydeligt at uanset din nationale eller sociale herkomst har du ret til din nationalitet, og ret til at skifte den uden at blive diskrimeret mod. Det skriver menneskerettighedsinstitutionerne.

Der skal være plads til alle

Debatten om hvem der er grønlænder er også blevet aktuel hos en studerende i Canada, der ikke kan bevise at hun er inuk. I hendes pas, står der nemlig, at hun er dansk, men da begge hendes forældre er grønlændere betragtes hun som Inuk i Canada. Rådet for Menneskerettigheder i landet gør opmærksom på at der ikke er lov om etnicitet her i landet.

- På intet sted i Loven om Grønlands Selvstyre bliver etnicitet nævnt, vi skal gøre plads til alle i vores samfund, uden at hindre grønlandske borgere fra at udøve deres religion eller sprog. Etnisk grønlænder eller ej.

- Hvis vi tager et kig på andre stater, kan vi f.eks. se at man i Storbritannien skriver følgende: ”Din nationale identitet er, hvad du mener, at den er. Din nationale identitet kan være det eller de lande, hvor du føler, du hører til eller tænker på som dit hjem. Det afhænger ikke af din etniske gruppe eller statsborgerskab.”