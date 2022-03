Hvem er grønlænder: Naleraq sætter debatten på dagsorden igen

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 17. marts 2022 - 15:01

Tredje gang må være lykkens gang for Naleraq, der ønsker at debattere, hvem der kan betegnes som grønlænder. Partiets forslag til forespørgselsdebat om, hvem en grønlænder er, er nemlig sat på Inatsisartuts efterårssamling. Forespørgselsdebatten har tidligere været på dagsordenen i Inatsisartut. Første gang til debat i oktober 2020. Alle forespørgslerne blev dog udskudt til en vintersamling 2021, der senere blev afbrudt på grund af valg til Inatsisartut i april 2021.

Vigtigt at definere

Det er vigtigt at få defineret en grønlandsk identitet og få en debat om, hvem der egentlig er grønlændere, mener Naleraq.

Og her skal Inatsisartut-medlemmer debattere, hvad de forstår ved grønlandsk identitet.

Det er partiet Naleraq, der står som afsender på forespørgselsdebatten.

- Der findes nok ikke et let svar på spørgsmålet, og overskriften kan få mange overvældende følelser frem i os. Min hensigt med dette debatoplæg er ikke at skabe splid, men det er mit ønske, at vi får taget hul på de overvejelser, der er relevante, når vi på et tidspunkt skal forholde os til en grønlandsk forfatning og stemme om selvstændighed, lyder det i oplægget til forespørgselsdebatten.

Forfædres fødested gælder

Med jævne mellemrum debatteres den grønlandske identitet i samfundet. Og identitet og kultur sniger sig nemt ind i forskellige dagsordenspunkter til Inatsisartuts debatter.

Naleraq har et ønske om at have en klar definition på, hvem en grønlænder er. Her er slægtsforskning relevant, mener Naleraq og påpeger, at man kan tage udgangspunktet i, at en grønlænder har mindst en bedsteforælder, der er grønlandskfødt.

- Så er en af dine forældre født i Grønland, og er en af deres forældre også født i Grønland så taler dette for, at du også er grønlandsk, lyder det.

Forespørgselsdebatten er sat til debat i Inatsisartut den 17. maj.

Tidligere har der været debat om, hvem en juridisk grønlænder er, hvor Demokraatit var forslagsstiller.