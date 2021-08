Qeqqata udsætter skolestart

Nina-Vivi Møller Andersen Lørdag, 07. august 2021 - 16:28

Skoleårets start i Minngortuunnguup Atuarfia samt Nalunnguarfiup Atuarfia bliver udsat med en uge, så skolestart bliver mandag d. 16. august.

- Vi kan se, at smitten spreder sig, og vi frygter, at der vil komme endnu flere smittede, hvis vi starter skoleåret på mandag, siger borgmesteren Malik Berthelsen (S) til Sermitsiaq.AG.

Der er i øjeblikket i alt 22 smittede i Sisimiut. Otte nye smittede blev konstateret lørdag, mens tre blev testet positiv fredag.

Det er Qeqqata Kommunias coronaberedskab, som har rådet borgmesteren til at udsætte skolestarten med en uge. Kommunalbestyrelsen er blevet underrettet.

Udsættelsen af skolestart sker kun i Sisimiut, mens Maniitsoq og bygderne ikke ville blive berørt.

- Vi har før vist, at vi kan forebygge smittespredning. Derfor vil jeg opfordre til, at vi står sammen om at følge de anviste påbud i denne alvorlige situation, og at vi samarbejder om forebyggelsen af yderligere smittespredning af covid-19, siger Malik Berthelsen.

Kommunen opfordrer fortsat til at bruge mundbind, holde afstand og fokus på god håndhygiejne. Mens personer med symptomer opfordres til at blive hjemme.

Torsdag valgte Epidemikommissionen og Naalakkersuisut at indføre strengere restriktioner i Sisimiut for at få bugt med smittespredningen, ligesom der er indført restriktioner i Upernavik og bygder samt Aasiaat.

Fra på tirsdag vil det kun være muligt for personer, som ikke bor i landet, at rejse ind fra udlandet, hvis de er færdigvaccineret.