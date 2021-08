Nye restriktoner: Al indrejse til landet kræver vaccination

Merete Lindstrøm Torsdag, 05. august 2021 - 15:12

- Der er meget rejseaktivitet i øjeblikket, fordi det er sommer og ferieperiode. Det betyder også større risiko for smittespredning på tværs af landet, sådan som vi ser det ske nu, indleder formand for naalakkersuit, Múte Borup Egede, torsdagens pressemøde.

Han oprfordrer til, at man på trods af gensynsglæde, når man besøger familie og venner, holder sig fra kys, kram og anden nærkontakt.

Hvis man har nogen form for symptomer opfordres man kraftigt til ikke at rejse. Det er fortsat muligt at ændre sine billetter hos AIr Greenland i disse tilfælde, oplyser Múte B. Egede.

På grund af den nylige smittespredning indføres nu yderligere restriktioner.

Indrejse begrænses

Fra på tirsdag vil al indrejse til landet være betinget af, at man er færdigvaccineret. Det gælder dog ikke for herboende, der rejser hjem. Restriktionen gælder foreløbigt frem til 24. august.

Restriktionerne i Upernavik og Aasiaat forlænges også til 24. august og Sisimiut omfattes fra i dag af samme restriktioner. Det oplyser myndighederne på et pressemøde torsdag.

Det betyder blandt andet, at det vil blive påkrævet at være færdigvaccineret eller fremvise negativ coronatest ved brug af offentlige transportmidler og ved offentlige arrangementer, og hvis man vil rejse ud af områderne.

Forsamlingsforbudet om maks 20 personer gælder også i de pågældende områder, og der skal bæres mundbind i alle offentlige bygninger.

Der oprettes nu et testcenter i Sisimiut.

Kystskibet Sarfaq Ittuk befinder sig sydpå i øjeblikket, men folk der står på i nordgående retning fra de områder, der er underlagt restriktioner, skal være færdigvaccineret for at komme ombord.

Vaccinationer og smitte

Landlægen påpeger at smitten i Sydgrønland og Nuuk er blevet inddæmmet og i øjeblikket er under kontrol.

- Næsten 37.000 er påbegyndt vaccination i Grønland. Det er positvt, og det har været med til at forhindre yderlig smite i nogke områder, siger Henrik L. Hansen.

Der har være 10 smittede i tasiusaq og 16 i Upernavik. Det er unge mennesker i gennemsnit 31 år. Fem af dem er færdigvaccinerede.

- Smitten kommer altså i første omgang de unge, men hvis ikke vi får den stoppet vil den også ramme ældre og gravise og ammende, derfor er det afgørende at disse grupper vaccineres.

Også andre steder er der smittespredning blandt helt unge.

Sisimiut er også hårdt ramt i øjeblikket. flere smittede spredt ud over hele byen uden kontakt til hinaden. Også her er det primært forholdsvis unge mennesker, som ikke er færdigvaccinerede. Kun en enkelt smittet i SIsimiut er færdigvaccineret.

- Der er sket smitte videre til Kangerlussuaq og Nuuk fra SIsimiut, og der er vi især meget opmærksomme på Kangerlussuaq, fordi der er fare for videre spredning derfra, siger landslægen.

Skolestart

Der vil være fokus på børn og unge, som skal rejse på tværs af landet her til skole- og uddannelsesstart. Múte B. Egede opfordrer studerende til at kontakte uddannelsesstederne for yderlig information. Det vil være tilladt for unge at rejse fra deres hjemby på trods af at de ikke er vaccineret, oplyser myndighederne. Også I de områder, som er omfattet af restriktioner om vaccinations dokumentation.

Múte B. Egede råder folk til at udskyde kaffemikker i forbindelse med børnenes skolestart for at undgå risiko for mere smittepsredning.