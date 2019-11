Qeqqata Kommunia vil afsætte flere midler til projektering af vej

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 25. november 2019 - 16:32

Fem millioner kroner er blevet afsat til projekteringen af vejen mellem Kangerlussuaq og Sisimiut over finansloven for 2020.

Men det er ikke nok. Borgmester i Qeqqata Kommunia Malik Berthelsen vurderer, at der skal bruges flere midler til projekteringen af projektet.

Han foreslår, at kommunalbestyrelsen afsætter fem millioner kroner oveni de fem millioner kroner fra finansloven.

Det fremgår af dagsorden af kommunalbestyrelsen, der holder møde på torsdag.

Behov for flere midler

- Baggrunden for borgmesterens forslag om samlet 10 millioner kroner til projektering skal ses i lyset af, at projektering af veje umiddelbart er vurderet til at udgøre cirka 3 procent af anlægssummens størrelse, og at vejen er estimeret til at koste 400-500 millioner kroner. Det betyder, at projektering af vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq bør koste op mod 15 millioner kroner, står der i forslaget.

Dermed skal kommunalbestyrelsen tage stillingen til forslaget, der skal afsættes flere midler til projekteringen af vejen mellem Kangerlussuaq og Sisimiut.