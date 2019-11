Finanslov 2020 på plads

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 18. november 2019 - 11:10

Siumut, Nunatta Qitornai og støttepartiet Demokraatit er nået frem til enighed hvad angår landets økonomi for næste år og de følgende tre år.

Et forlig om Finanslov for 2020 er underskrevet i dag mandag under et pressemøde.

Næste års DA-overskud er budgetteret til 6,6 millioner kroner, mens finansloven er budgetteret til et mindre overskud på 1,7 millioner kroner over de næste fire år.

-Dette års forhandlinger har været meget anderledes i forhold til de tidligere år. Fokus har været på at tage hensyn til forskellige politiske ønsker og få en finanslov, der hænger sammen økonomisk. Vi har måttet erkende, at ikke alle ønsker kan opfyldes med det samme, siger naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qujaukitsoq (NQ).

Fra minus til plus

Naalakkersuisoq for finanser indrømmer, at forhandlingerne til finansloven 2020 har været vanskelige. Alligevel har koalitionen og støttepartiet nået frem til et resultat, der giver et overskud.

Finanslov for 2020 viste et underskud på 70,6 millioner kroner i under 2. behandling af forslaget – hvis alle ønsker fra partierne skulle indfries.

Tiltag, der er indarbejdet i finansloven:

162 millioner kroner for at sænke selskabskatten med fem procent

50 millioner kroner for at indføre beskæftigelsesfradraget

26,2 millioner kroner for nye bacheloruddannelser i NI

15 millioner kroner til renovering i mindre byer og bygder

6 millioner kroner til en sundhedskommission

5 millioner kroner til projektering af vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq

Finansloven for 2020 3. behandles på torsdag 21. november.