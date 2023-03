Qeqqata går til kamp mod kriminaliteten

Anders Rytoft Onsdag, 08. marts 2023 - 13:54

Kriminalitet kan ikke kun håndteres, når det er begået – det kan også forebygges.

Sådan indleder Grønlands Politi i en pressemeddelelse, som kommer i anledningen af en ny aftale mellem dem og Qeqqata Kommunia.

Gennem et lokalråd, ligesom man ser det i Kommune Kujalleq, skal de to myndigheder samarbejde om forskellige kriminalitetsforebyggende indsatser i kommunens bygder og byer.

- Vi er særligt glade for at indgå i lokalrådsarbejdet sammen med politiet, så vi kan have en tæt dialog i forhold til de fælles udfordringer, vi har, med blandt andet kriminalitet, vold og utryghed i nattelivet, siger borgmester Malik Berthelsen.

I de seneste to uger har repræsentanter fra Qeqqata Kommunia og Grønlands Politi besøgt Kangerlussuaq, Maniitsoq og Sisimiut for at undersøge de lokale udfordringer med kriminalitet og for at identificere muligheder for forebyggende indsatser.

Frivillige ildsjæle

Det er særligt vigtigt at involvere de lokale kræfter for at kunne lykkes med forebyggende tiltag, påpeger politikommissær Karl Jørgen Lennert, der foruden at være stationsleder hos politiet i Sisimiut også er formand for lokalrådet.

- Myndighederne kan sætte alverdens ting i værk, men det vil ikke lykkes uden hjælp fra lokalsamfundet, siger han:

- Vi har brug for, at frivillige ildsjæle, foreninger, erhvervsliv, skoler, institutioner og andre lokale kræfter byder ind med det, de nu kan tilbyde. Det kan være lærepladser, brætspilscaféer, natpatruljer og alverdens andre ting – det afgørende er, at der er alternativer til en kriminel løbebane.

Grønlands Politi oplyser, at borgere og virksomheder har deltaget og er kommet til orde i de indledende snakke. En af dem er Birgithe Christensen fra INI, som havde indsamlet input fra børn og unge gennem det lokale initiativ Børnedemokraterne.

En fælles strategi

Hun mener, det er vigtigt, at der ikke bliver lavet initiativer på børn og unges vegne uden at høre om deres holdninger og oplevelser - og Børnedemokraterne havde ifølge hende en masse gode input.

- Jeg synes, at mødet var en mega god chance for at bringe Børnedemokraternes stemme videre til de vigtige instanser, og jeg havde samtidig en oplevelse af, at lokalrådet så børnenes input som guldkorn.

På baggrund af det indledende arbejde med lokalsamfundet skal lokalrådet i gang med at udarbejde en fælles strategi og et konkret forebyggelsesprojekt for Qeqqata Kommunia.

I den forbindelse hjælper København Vestegns Politi, som har stor erfaring med at arbejde med lokalråd, oplyser Grønlands Politi.