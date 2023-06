Qeqqa: Kommunalbestyrelsesmedlem bliver ny direktør

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 01. juni 2023 - 13:28

Økonomiudvalget i Qeqqata Kommunia har besluttet at ansætte medlem i kommunalbestyrelsen, Paneeraq Olsen, som direktør for velfærd i Qeqqata Kommunia.

Hun tiltræder stillingen pr. 1. juli.

Ansættelsen sker på baggrund af Paneeraq Olsens store erfaring indenfor socialområdet og kommunens ledelse glæder sig over ansættelsen.

- Vi er glade for, at vi kan tilbyde Paneeraq Olsen denne stilling og glæder os til at samarbejde igen med Paneeraq Olsen, siger kommunaldirektør Juliane Henningsen Heilmann.

LÆS OGSÅ: Paneeraq Olsen vender tilbage til kommunalpolitik

Paneeraq Olsen er tidligere Naalakkersuisoq for børn, unge og familier og tidligere medlem i Inatsisartut og i udvalget for familie og sundhed, skriver Qeqqata Kommunia i en pressemeddelelse.

Hun har endvidere været kommunaldirektør i Qeqqata Kommunia. Når hun tiltræder direktørstillingen træder hun samtidig ud af kommunalbestyrelsen.

Afløser Martha Lund Olsen

Paneeraq Olsen bliver velfærdsdirektør per. 1. juli, og afløser dermed Martha Lund Olsen, der efter at have siddet på posten siden marts sidste år har valgt at søge andre udfordringer.

LÆS OGSÅ: Qeqqa henter erfaren kandidat til toppost

- Som den nye Direktør for Velfærd vil hun arbejde for at de ansatte har gode redskaber, at de ansatte vejledes og har gode forhold samt gode rammer for deres arbejde. Hun vil også sikre at de ansatte tilbydes kurser og uddannelse indenfor velfærdsområdet, som vil være med at sikre en god og hurtig servicering af borgerne, skriver kommunen.

Paneeraq Olsen har en kandidatgrad indenfor administration.