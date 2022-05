Paneeraq Olsen vender tilbage til kommunalpolitik

Kassaaluk Kristensen Mandag, 02. maj 2022 - 17:45

Efter et halvt år med ansvaret for Departementet for Børn, Unge og Familier, vender Paneeraq Olsen (N) tilbage til kommunalpolitik.

Det har borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen orienteret kommunalbestyrelsen om ved det seneste møde den 28. april.

Paneeraq Olsen er valgt i kommunalbestyrelsen denne valgperiode, men valgte at søge orlov fra kommunalbestyrelsen, da hun blev hentet til at varetage ansvaret for Departementet for Børn, Unge og Familier for sit parti Naleraq den 27. september 2021.

Paneeraq Olsen har den 5. april ansøgt om at genindtræde som kommunalbestyrelsesmedlem. Borgmesteren har godkendt hendes ansøgning.

Paneeraq Olsen valgte at genindtræde i kommunalbestyrelsen efter at IA skiftede Nalaeraq ud med Siumut i Naalaakkersuisut den 4. april 2022.

Tre udvalgsposter

Paneeraq Olsen har fået tildelt tre poster i udvalgene i Qeqqata Kommunia efter sin genindtræden den 15. april.

Det drejer sig om: