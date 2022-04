Qeqqa laver over 2.500 bankoverførsler

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 30. marts 2022 - 17:43

Et sikkerhedsbrud i selvstyrets IT-system har lammet Selvstyret og kommunerne samt flere økonomisystemer.

Det er gået ud over udbetalinger af sociale ydelser i kommunerne. Men Qeqqata Kommunia nægter at lade sig slå ud af IT-problemer, der lammer flere økonomisystemer.

I en pressemeddelelse oplyser kommunen, at de arbejder for, at sikkerhedsbruddet ikke går ud over borgere, der modtager lovpligtige offentlige ydelser. Kommunen vil lave over 2.500 bankoverførsler manuelt, så borgerne kan modtage deres offentlige ydelser trods sikkerhedsbrud på systemerne.

- Det har givet masser af ekstraarbejde og vil efterfølgende give ekstraarbejde, da risikoen for dobbeltudbetaling er til stede når IT-systemet kører normalt igen, skriver Qeqqata Kommunia i en pressemeddelelse.

Qeqqata Kommunia laver bankoverførsler på:

Omkring 900 borgere der modtager offentlig hjælp

Omkring 500 borgere der modtager arbejdsmarkedsydelser

Omkring 200 borgere der modtager barselsdagpenge

Omkring 750 borgere der modtager alderspension

Omkring 200 borgere der modtager førtidspension

Kommuneqarfik Sermersooq har også tidligere meldt, at der vil være forsinkelser af sociale ydelser på grund af sikkerhedsbruddet i Selvstyret. Her forventer Kommuneqarfik Sermersooq, at der vil være forsinkelser i næsten alle offentlige ydelser, da pengene vil blive sat ind, når selvstyrets systemer kører igen. Selvstyret har oplyst, at de regner med systemet er tilbage til normalen torsdag denne uge.

Fakturaer betales senere

Qeqqata Kommunia konstaterer, at den midlertidige lukning af dataforbindelser ind og ud af Selvstyret har den konsekvens, at kommunen ikke kan betale flere fakturer til tiden.

Her melder kommunen, at fakturaerne vil blive betalt, så snart selvstyrets systemer kører igen.

- Systemerne er nu ved at blive sat i gang igen, og det forventes at forsinkede fakturaer vil være betalt i løbet af begyndelsen af næste uge, skriver kommunen.