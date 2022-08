Qeqertalik: Siumut vender det brede forlig ryggen

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 31. august 2022 - 17:46

Siumut kan ikke acceptere det politiske forhold og den lukkede forvaltning i kommunen, og forlader nu det brede forlig i Kommune Qeqertalik.

Det bekræfter ordfører i Siumutgruppen, Aqqa Samuelsen til Sermitsiaq.AG.

- Vi kan ikke acceptere, at der er lukkethed, manglende samarbejdsvilje fra borgmesterens side og manglende engagement. Derfor kan vi i Siumut ikke længere se os som en del af det brede forlig.

- Vi mener fortsat, at borgmesteren forsømmer sin pligt, da mange af vores forslag ikke bliver taget op og vores henvendelser og spørgsmål fortsat står ubesvaret. Borgmesteren har det administrative ansvar, og hun klarer det ikke godt nok nu.

Det fortæller Aqqa Samuelsen, S, til Sermitsiaq.AG efter dagens kommunalbestyrelsesmøde i Kommune Qeqertalik.

Siumutgruppen har i dag fremlagt et dagsordenspunkt om afstemning for at afsætte kommunens borgmester Ane Hansen med begrundelse for, at hun ”gentagne gange og på en grov måde har forsømt sin pligt” som borgmester. Anmodningen om afstemning blev afvist af flertallet i kommunalbestyrelsen.

IA og Atassut genforhandler

Det ellers så brede forlig med samtlige partier i kommunalbestyrelsen som underskrivere i aftalen fra april sidste år, skrumper nu til to partier, der samarbejder i kommunen. Nemlig Inuit Ataqatigiit med ni mandater og Atassut med et mandat.

Demokraatit med det ene mandat forlod forliget i november 2021, mens Siumut med fire mandater nu smækker døren i.

- Da Siumut udtrykker mistillid og nu forlader det brede forlig, skal vi i IA og Atassut forhandle om et nyt forlig, oplyser gruppeformand i IA i Qeqertalik, Marianne S. Larsen til Sermitsiaq.AG.

Dermed er aftalen med det brede forlig i Qeqertalik for 2021-2025 ikke længere gældende.

Til Sermitsiaq.AG oplyser kommunalbestyrelsesmedlem Kristian Jeremiassen, IA, at Siumut må bære ansvaret for nu at forlade samarbejdet.

- Vi fortsætter vores politiske arbejde i kommunalbestyrelsen med vores samarbejdspartner Atassut. Det skal dog siges, at vi selvfølgelig vil forsøge at forhandle med Siumut i det omfang, det kan lade sig gøre, altså efter de mål og aftaler, vi allerede har, siger Kristian Jeremiassen til Sermitsiaq.AG efter kommunalbestyrelsesmødet.

Ønsker mere åbenhed

Ane Hansen fortsætter som borgmester i Kommune Qeqertalik, da anmodningen om en afstemning for at afsætte en borgmester er nedstemt. Kommunalbestyrelsen har heller ikke bemyndigelse til at afsætte en borgmester, men skal lade Tilsynsrådet om at afgøre sådan en sag, såfremt der er flertal for det.

Tilbage sidder Siumut med fire mandater, der nu skal stå som et oppositionsparti i kommunalbestyrelsen efter knap halvandet års samarbejde.

- Jeg håber, at der vil være mere åbenhed efter vores møde i dag. Og vi ønsker også en mere klar og tydelig plan, så borgerne også kan følge med i det politiske arbejde. Vi i Siumut vil fortsætte vores arbejde med at nå vores mål, slutter Aqqa Samuelsen.