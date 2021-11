Qeqertalik: Demokraatit trækker sig fra samarbejdet

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 18. november 2021 - 08:43

Demokraatit vil ikke længere være med i det tekniske samarbejde i Kommune Qeqertaliks kommunalbestyrelse. Det melder Simigaq Heilmann, D, som er det eneste kommunalbestyrelsesmedlem fra partiet Demokraatit i Kommune Qeqertalik.

Samtidig kommer hun med voldsom kritik af Inuit Ataqatigiit og beskylder dem for at stille spørgsmålstegn ved Demokraatits arbejdsmåde i kommunalbestyrelsen.

- Jeg har fået nok af, at Inuit Ataqatigiit stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor jeg taler med Siumut. Jeg har fået nok over, at de blander sig i min frihed, begrunder Simigaq Heilmann i en pressemeddelelse.

Borgerne kommer først

I kommunalbestyrelsen i Qeqertalik sidder Inuit Ataqatigiit tungt, hvor de har i alt ni mandater ud af 15. Demokraatit har en, Atassut en og Siumut fire siddende mandater.

Simigaq Heilmann forklarer, at hun arbejder for borgerne og samarbejder gerne med politikerne uanset partiforhold.

Hun vil endvidere fortsætte sit arbejde i kommunalbestyrelsen trods hun nu er uden for det tekniske samarbejde.

- Jeg arbejder for borgernes ve og vel, og ser samarbejdsmuligheder uanset partifarve. Det er vigtigt med bredt samarbejde, for borgernes bedste. Det skal ikke betyde, at jeg kun skal tale med Inuit Ataqatigiit, siger hun.

Alle fire partier har indgået en samarbejdsaftale. Derfor står Demokraatit nu udenfor det tekniske samarbejde som det eneste parti.