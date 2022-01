Qeqertalik beder også om alkoholforbud

Thomas Munk Veirum Torsdag, 27. januar 2022 - 06:02

I fire ud af fem af landets kommuner er der nu forbud mod salg af alkohol.

I en pressemeddelelse oplyser Selvstyret, at kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik har afholdt ekstraordinært møde, hvor det blev besluttet at anmode Naalakkersuisut om at midlertidig lukke salg af alkohol i samtlige byer og bygder i Kommune Qeqertalik

Der sker i perioden 27. januar kl. 00:00 til 9. Februar 2022 kl. 00:00.

- Anmodningen imødekommes og er gældende fra midnat til og med 9. februar 2022, skriver Selvstyret.

Naalakkersuisut oplyser, at beslutningen træffes af hensyn til den samlede belastning af sundhedsvæsenet og politiet.

Argumentet fra myndighederne er, at alkoholforbuddet vil lægge en dæmper på fester.

- Festerne medfører ofte en betydelig ressourcemæssig belastning ved Sundhedsvæsenet og hos politiet, i form af mange forskellige opgaver, som er direkte relaterede til en alt for høj indtagelse af alkohol, skriver Selvstyret.

- På baggrund af dette og den omfattende smitte med ukendte smittekæder, så har Naalakkersuisut besluttet at imødekomme anmodningen fra kommunalbestyrelsen i Qeqertalik, står der i meddelelsen.

Tidligere i denne uge annoncerede Naalakkersuisuq, at et forbud mod udskænkning af alkohol mellem klokken 22 og 05 blev forlænget til 1. februar. Tre kommuner har dog valg at bede om totalt forbud mod salg af alkohol frem til den 9. februar. Det drejer sig om kommunerne Qeqertalik, Sermersooq og Kujalleq.

Dermed er det kun i Avannaata Kommunia, at der stadig er åbent for salg af alkohol.