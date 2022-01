Alkoholforbud: Borgmestre frygter lønningsdag

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 26. januar 2022 - 11:48

Lønningsdag, udbetaling af feriepenge og den største coronabølge hidtil i Grønland har medført, at Qeqqata Kommunia forlænger alkoholforbud. Samme begrundelse har de to andre kommuner, Kommuneqarfik Sermersooq og Kommune Kujalleq, der nu har fået godkendt deres anmodning om at indføre et midlertidigt forbud mod udskænkning og salg af alkohol.

Qeqqata Kommunia forlænger det midlertidige forbud frem til den 1. februar, mens Kommune Kujalleq og Kommuneqarfik Sermersooq sætter dato for forbud frem til og med den 9. februar.

- Vores begrundelse er, at det især med hensyn til lønningsdag kan være druk i hjemmene efter værtshusene er lukket og da vi i den forbindelse er bange for evt. husspektakler i hjemmene.

Ud over det har Regionslægen ligeledes rettet henvendelse til kommunen med ønske om forlængelse af lukningsperioden, siger Malik Berthelsen, borgmester i Qeqqata Kommunia. Qeqqata Kommunia har haft et forbud de sidste to uger.

Presset politi og sundhedsvæsen

Naalakkersuisut har forlænget restriktioner for serveringssteder med en uge. Det vil sige, at serveringssteder ikke må udskænke alkohol mellem klokken 22.00 og 05.00, men den regel bliver altså ugyldig i de tre kommuner der har indført total forbud mod udskænkning.

Kommunerne argumenterer også for det midlertidigt forbud for at givemed at det skal give sundhedspersonalet arbejdsro. Sundhedsvæsenet er i disse uger stærkt presset af coronasituationen, hvor også en del af personalet selv er smittet.

Det samme gælder for politiet som er presset af smitte blandt medarbejderne, hvilket kan give udfordringer, hvis der sker mange husspektakler, når januar slutter.

- Vi bliver nødt til at spørge os selv, hvad der er vigtigst. Alkohol, eller velfungerende sundhedsvæsen, politi og socialforvaltningen? Lige nu er alle tre instanser hårdt pressede på grund af coronasituationen. Og dem vil vi afhjælpe ved at indføre det midlertidige forbud, siger borgmester i Kommune Kujalleq Stine Egede til Sermitsiaq.AG.

Ingen ønsker fase 4

Landslæge Henrik L. Hansen sagde under et pressemøde tirsdag, at Grønland netop nu er i fase 3 i pandemien. Det betyder, at der er en udbredt og vedvarende smittespredning, hvor sundhedsvæsenet er presset.

Borgmester u Kommuneqarfik Sermersooq, Charlotte Ludvigsen, skriver på Facebook, at ingen ønsker at nå til fase fire, der er det værste scenarie i pandemien, hvor sundhedsvæsenet ikke kan yde tilstrækkelig behandling til de syge.

- Vi er urolige for, at 14 dages lønninger, udbetaling af sociale ydelser, månedsløn og feriepengeudbetalinger vil skabe yderligere smittespredning i samfundet, samt belaste sundhedsvæsenet og politiet med alkoholrelaterede hændelser. Vi håber, at borgerne vil bruge dagene på at passe på sig selv og deres familie, og at vi løbende kan sikre, at der er samfundskritisk personale nok, også i skolerne, daginstitutionerne, socialkontoret mv., skriver hun.