Qarsoq Høegh-Dam: Jeg drak bare kaffe med dem

- Hvordan skal jeg kunne holde møde med ETM på vegne af Siumut? Jeg er jo ikke med i hovedbestyelsen eller folkevalgt, understreger Qasoq Høegh-Dam, da Sermitsiaq.AG forsøger at finde hoved og hale i, hvem fra Siumut, der har holdt møde med mineselskabet Energy Transition Minerals (ETM).

I en pressemeddelelse 4. juli skriver ETM, at de har holdt møder med flere partier heriblandt Demokraatit, Naleraq og Siumut under et besøg i Nuuk.

Efterfølgende har Siumuts ledelse afvist, at nogen fra partiet skulle have holdt møde med mineselskabet. Næstformand i partiet, Vivian Motzfeldt, uddyber:

- Først og fremmest når der kommer sådan en alvorlig sag mod selvstyret (trussel om voldgiftssag, red.), så vil vi hellere sætte partifarven til side og stå sammen som nation.

Enten er man Siumut eller også er man ikke

Derfor har Siumut heller ikke haft et ønske om at mødes med ETM under deres besøg.

Alligevel har mineselskabet fået den opfattelse, at Qarsoq Høegh-Dam repræsenterede partiet. Efter Siumut ledelsen afviste at det var tilfældet har mineselskabet omformuleret til at de har holdt møde til nogen, der var associeret til partiet.

- Mens vi var i Nuuk for nylig, mødte vi faktisk nogen, der er relateret til Siumut-partiet, men ikke en højtstående repræsentant, lød det blandt andet i selskabets svar til Siumuts ledelse.

Men Qarsoq Høegh-Dam afviser fortsat blankt, at han skulle have været der som repræsentant for Siumut.

- Jeg kender en af medarbejderne og skulle bare drikke kaffe med hende, ligesom jeg drikker kaffe med KNAPK og andre virksomheder og organisationer.

Han erkender, at der også var andre fra selskabet til stede under kaffemødet, som ifølge Sermitsiaq.AG´s oplysninger fandt sted 19. juni, på samme dag som formanden for Demokraatit og formanden for Naleraq var til møde med mineselskabet.

Vivian Motzfeldt mener dog ikke at man som formand for en lokalafdeling kan holde et møde med en part i så betændt en sag som privatperson.

- Enten er man Siumut eller også er man ikke. Han er jo formand for Siumut Nuuk, siger Vivian Motzfeldt og fortsætter:

- Det handler ikke kun om vores egen popularitet som personer, men i bund og grund om at finde et samlet ståsted, hvor vi er mere styrket som nation.

Konsekvenser for landet og for Qarsoq?

Hun påpeger at egenrådighed i sager som denne kan få store konsekvenser for hele landet.

- Det er meget alvorligt. Når man har et partiansvar, så skal man også vide, at man ikke kan gå udenom hovedbestyrelsen. Selvom vores politik på råstofområdet ikke har ændret sig så er vi demokratisk land og vi respekterer folkets udmelding ved sidste valg.

Siumut stemte ikke for loven om forbud mod uran i 2021, og i flere årtier har netop dette spørgsmål været et stridspunkt mellem landet to største partier.

Hvorvidt sagen får konsekvenser for Qarsoq Høegh-Dam vil partiledelsen lade være op til de delegerede på landsmødet den kommende weekend.