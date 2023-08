Qaqortoq: Det lykkedes at slukke naturbranden ved Qaqortoq

Jensine Berthelsen Søndag, 06. august 2023 - 10:15

Det er endnu uvist hvordan branden opstod nordvest for Qaqortoq.

Det lykkedes Sermitsiaq.AG at komme i tale med brandfolkene i Qaqortoq under deres evaluering om slukningsarbejdet af naturbranden ved Qaqortoq.

På størrelse med 10-15 fodboldbaner

Indsatsleder Karl Larsen fra brandvæsenet i Qaqortoq styrede brandslukningsarbejdet fra byen, mens viceberedskabschef Otto Kielsen var til stede ved naturbranden. De fortæller at brandvæsenet fik tæmmet og slukket ilden sent lørdag eftermiddag.

- Vi vurderer at brandområdet var på størrelse med 10-15 fodboldbaner. Vi ved ikke hvordan branden er opstået, men der er sandsynlighed for at nogen kan have været uforsigtig med brug af ild, siger Otto Kielsen og fortsætter:

- Det er meget tørt på området, hvorfor ilden kan sprede sig meget hurtigt, og vi skal derfor opfordre til at man er nøje opmærksom på hvordan man anvender brandbare genstande, eksempelvis når man bruger bål til madlavning eller ryger en cigaret. Sørg for at bålet ikke kan antænde en brand og sørg for at slukke bålet helt før I forlader området, og til cigaretrygere vil vil opfordre til at man på ingen måde smider skod i naturen, lyder det fra Kielsen.

Brandmænd fra Narsaq hjalp til

- Lidt efter middagstid blussede branden op på grund af vinden. Men ved hjælp af at branden var i nærheden af storsøen, kunne vi fylde 1.000 liter kar (såkaldt Bambi-bucket, red.) op på søen og få en helikopter til at sprede vand på brandområdet, så fra land og fra luften var vores slukningsarbejde hurtigt og effektivt, fortæller indsatsleder Karl Larsen.

Men en naturbrand på størrelse med omkring 10-15 fodboldbaner er en relativ stor brand. Karl Larsen fortæller at brandvæsenet i Narsaq kom og hjalp.

- Det var en god indsats, for ud over vore egne brandfolk kom der tre brandmænd med pumper og udstyr, og det er vi meget taknemlige for, fortæller indsatsleder Karl Larsen.

Brandområdet var et øde område

Sydgrønland har et specielt kendetegn ved at meget af jordarealerne bliver brugt, især af fåreholdere, men også fra andre grene af ladbrugssektoren. Men lige det område som brændte var heldigvis et ubrugt og øde område, fortæller Karl Larsen:

- Det var heldigt at det naturområde som brændte, ikke bliver benyttet til landbrug og at der således ikke er gårde og landbrugsdyr på området, for så havde vi stået i en hel anden situation end den vi var i, i forbindelse med naturbranden, siger indsatslederen.

Området skal overvåges

Selvom branden er slukket, kan der stadig ulme gløder som man ikke kan se, og derfor er brandslukningsarbejdet ikke helt forbi for brandvæsenet i Qaqortoq. Karl Larsen var da også på vej ind, da Sermitsiaq.AG talte med ham:

- Vi skal være sikre på at al ilden er slukket, og derfor giver vi ikke slip på området, før vi med sikkerhed kan sige at opgaven er løst, og vi skal derfor ind og tjekke området endnu engang, slutter indsatsleder Karl Larsen fra brandvæsenet i Qaqortoq.